Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője közösségi oldalán ismertette elemzését a magyar bérek, az euró bevezetése és a maastrichti kritériumok teljesíthetősége kapcsán, reagálva a Tisza Párt gazdaságpolitikai célkitűzéseire – számolt be róla a Magyar Nemzet. Úgy fogalmazott:
A választási harc egyik legnagyobb átverése az volt, hogy Magyarország az Európai Unió sereghajtója.”
Az elemző szerint a nettó bérek alapján Magyarország a régió középmezőnyében helyezkedik el, és több eurót használó országot is megelőz.
Az euró önmagában nem jelent gazdasági csodát
Sebestyén Géza arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt célja szerint Magyarország 2030-ra teljesítené az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti feltételeket.
Az elemzés szerint ehhez a jelenlegi, mintegy 76 százalékos GDP-arányos államadósságot 60 százalékra kellene csökkenteni négy év alatt.
Hangsúlyozta, hogy a szükséges, akár 12–16,5 százalékos éves GDP-növekedés reálisan nem várható, hiszen még a rendszerváltás óta elért legjobb magyar növekedési adatok is messze elmaradtak ettől.
Súlyos költségvetési kiigazításra lenne szükség
Sebestyén Géza úgy véli, amennyiben a gazdaság növekedése nem gyorsul fel jelentősen, az államadósság csökkentéséhez komoly költségvetési megszorításokra lenne szükség.
Az elemző szerint még egy kedvező, évi 5,5 százalékos gazdasági növekedés mellett is olyan mértékű kiigazítás válna szükségessé, amelyet a korábbi Bokros-csomaghoz hasonlított.
Hozzátette: ha a gazdasági növekedés az elmúlt évekhez hasonlóan alacsony maradna, még ennél is nagyobb költségvetési többletet kellene elérni. Az elemzés végkövetkeztetése szerint a 2030-ra kitűzött 60 százalékos államadóssági cél a jelenlegi feltételek mellett nem reális, kivéve egy olyan forgatókönyvet, amely az elemző szerint már az államcsőd kategóriájába tartozna.