Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője közösségi oldalán ismertette elemzését a magyar bérek, az euró bevezetése és a maastrichti kritériumok teljesíthetősége kapcsán, reagálva a Tisza Párt gazdaságpolitikai célkitűzéseire – számolt be róla a Magyar Nemzet. Úgy fogalmazott:

A Tisza Párt hazudott az ország állapotáról a választási kampányban (Forrás: Facebook/Sebestyén Géza)

A választási harc egyik legnagyobb átverése az volt, hogy Magyarország az Európai Unió sereghajtója.”

Az elemző szerint a nettó bérek alapján Magyarország a régió középmezőnyében helyezkedik el, és több eurót használó országot is megelőz.

Az euró önmagában nem jelent gazdasági csodát

Sebestyén Géza arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt célja szerint Magyarország 2030-ra teljesítené az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti feltételeket.

Az elemzés szerint ehhez a jelenlegi, mintegy 76 százalékos GDP-arányos államadósságot 60 százalékra kellene csökkenteni négy év alatt.

Hangsúlyozta, hogy a szükséges, akár 12–16,5 százalékos éves GDP-növekedés reálisan nem várható, hiszen még a rendszerváltás óta elért legjobb magyar növekedési adatok is messze elmaradtak ettől.