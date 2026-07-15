Tízperces tűzijáték lesz augusztus 20-án, egyetlen cég jelentkezett a pályázatra

Az augusztus 20-i állami ünnepség megszervezésére kiírt új közbeszerzés bírálati szakaszba ért. A HVG szerint a hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban egyetlen ajánlat érkezett, így jó eséllyel a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. rendezheti meg az idei ünnepséget. Az új közbeszerzésre azért volt szükség, mert az eredeti nyertes, Balásy Gyula Lounge Event Kft.-je a társaság működését érintő jogi és pénzügyi problémák miatt nem tudja teljesíteni a februárban elnyert megbízást.

Jóval kisebb lesz idén az augusztus 20-i tűzijáték (Fotó: Magyar Turizmus Media)

Csaknem négymilliárd forintos ajánlat érkezett az augusztus 20-i ünnepségre

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) időhiány miatt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított, amelyre három céget hívtak meg, végül azonban csak a Hardrock Kft. nyújtott be ajánlatot.

A július 13-i bontási jegyzőkönyv szerint a társaság nettó 3 085 000 800 forintos, vagyis bruttó 3,91 milliárd forintos ajánlatot tett az állami ünnepség lebonyolítására.

Ez jelentősen elmarad a korábbi szerződés összegétől. A Lounge Event Kft. ugyanis korábban összesen 17,5 milliárd forintos megbízást kapott, amelyből ötmilliárd forint jutott volna a tűzijátékra, míg 12,5 milliárd forint az egész napos kísérőrendezvényekre.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a korábbi szerződés alapján már 8,7 milliárd forint előleget kifizettek a cégnek. A tárca szerint a zárolások miatt az alvállalkozók kifizetése ellehetetlenült, ezért nem ismert, hogy a korábban megrendelt feladatokból mennyi valósítható meg.

Az új koncepció csökkentett műszaki tartalommal, szerényebb kivitelben valósulhat meg,

ugyanakkor a Belügyminisztérium szerint ez nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát és a kiemelt programelemek színvonalát.

A Hardrock Kft. huszonkét éve működik, rendezvénytechnikával és vizuális művészettel foglalkozik. Ügyvezetője és 51 százalékos tulajdonosa Besnyő Dániel, aki több nagy állami rendezvény látványvilágának kialakításában is részt vett, valamint olyan filmek vizuális munkálataiban dolgozott, mint a Dűne vagy a Szárnyas fejvadász 2049.