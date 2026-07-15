Ezért hasonlítják a Tisza új szuperhivatalát az ÁVH-hoz

A Tisza-kormány által benyújtott törvényjavaslat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra (NVVH) egy olyan hibrid állami intézményt hoz létre, amilyenre a magyar közjogban korábban nem volt példa. Az NVVH egyszerre kap közigazgatási vizsgálati, büntetőeljárási (nyomozati és vádképviseleti) és polgári jogi vagyonvisszaszerzési jogosítványokat – mondta ifj. Lomnici Zoltán az Origo azon kérdésére, hogy az új hivatalt miért hasonlítják sokan az ÁVH-hoz. Az alkotmányjogász rámutatott, hogy ez egyetlen szervezetben egyesíti a kockázatértékelést, a helyszíni ellenőrzést, az irat- és számlabetekintést, az önálló nyomozást, a vádemelést és a vagyon elvonását célzó pereket.

A hatalomkoncentráció miatt hasonlítják az NVVH-t az ÁVH-hoz / Fotó: Hatlaczki Balazs

Éppen ez a hatalomkoncentráció az, ami miatt sokan az ÁVH-t emlegetik, hiszen a rendszerváltoztatás előtt is létezett egy központosított szerv, amely a politikai akaratot közvetlenül, teljes központi kontroll mellett érvényesítette

– emelte ki. Majd jelezte: ma ugyanezt a mintát látjuk új köntösben: a vizsgálat, a nyomozás, a vád és a vagyonvisszaszerzés ugyanabban a kézben összpontosul.

Az alkotmányjogász arra is felhívta a figyelmet: felmerülnek jogi aggályok is, amelyek között említhető, hogy a jogbiztonság és a hatalommegosztás elve sérülhet, ha egy szerv egyszerre vizsgál, nyomoz, vádat emel és vagyont von el. Az ártatlanság vélelme és a tulajdonhoz való jog sérülhet, ha a vagyonvisszaszerzés adminisztratív úton, gyorsított eljárásban történik anélkül, hogy a bírósági kontroll kellő időben és mélységben érvényesülne – mondta el. Hozzátette: az EU Bírósága és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) többször hangsúlyozta, hogy a hatalomkoncentráció és az eljárási garanciák hiánya jogállamisági problémát vet fel.