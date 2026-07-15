Ezért hasonlítják a Tisza új szuperhivatalát az ÁVH-hoz

A Tisza-kormány által benyújtott törvényjavaslat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra (NVVH) egy olyan hibrid állami intézményt hoz létre, amilyenre a magyar közjogban korábban nem volt példa. Az NVVH egyszerre kap közigazgatási vizsgálati, büntetőeljárási (nyomozati és vádképviseleti) és polgári jogi vagyonvisszaszerzési jogosítványokat – mondta ifj. Lomnici Zoltán az Origo azon kérdésére, hogy az új hivatalt miért hasonlítják sokan az ÁVH-hoz. Az alkotmányjogász rámutatott, hogy ez egyetlen szervezetben egyesíti a kockázatértékelést, a helyszíni ellenőrzést, az irat- és számlabetekintést, az önálló nyomozást, a vádemelést és a vagyon elvonását célzó pereket.
Éppen ez a hatalomkoncentráció az, ami miatt sokan az ÁVH-t emlegetik, hiszen a rendszerváltoztatás előtt is létezett egy központosított szerv, amely a politikai akaratot közvetlenül, teljes központi kontroll mellett érvényesítette
– emelte ki. Majd jelezte: ma ugyanezt a mintát látjuk új köntösben: a vizsgálat, a nyomozás, a vád és a vagyonvisszaszerzés ugyanabban a kézben összpontosul.
Az alkotmányjogász arra is felhívta a figyelmet: felmerülnek jogi aggályok is, amelyek között említhető, hogy a jogbiztonság és a hatalommegosztás elve sérülhet, ha egy szerv egyszerre vizsgál, nyomoz, vádat emel és vagyont von el. Az ártatlanság vélelme és a tulajdonhoz való jog sérülhet, ha a vagyonvisszaszerzés adminisztratív úton, gyorsított eljárásban történik anélkül, hogy a bírósági kontroll kellő időben és mélységben érvényesülne – mondta el. Hozzátette: az EU Bírósága és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) többször hangsúlyozta, hogy a hatalomkoncentráció és az eljárási garanciák hiánya jogállamisági problémát vet fel.
Tényleg szükséges volt az új hivatalt létrehozására?
Magyarországon már működnek korrupcióellenes és vagyonvisszaszerzési szervek: az ügyészség, a NAV, a korábbi integritási hatóságok – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Majd hangsúlyozta:
ha valóban a közvagyon védelme és a korrupció felszámolása a cél, akkor logikus lépés lett volna ezeknek a meglévő szerveknek a megerősítése – több forrás, nagyobb függetlenség, szigorúbb eljárási garanciák.
Ehelyett a Tisza-kormány egy új, párhuzamos, rendkívül széles jogkörű szuperhatóságot hoz létre – tette hozzá.
Ez nem reform, hanem hatalomátcsoportosítás és hatalomkoncentráció
– jelentette ki. Majd részletezte: az új konstrukció megkerüli a hagyományos kontrollmechanizmusokat, mint az ügyészség hagyományos monopóliumát a vádemelésben. Az uniós országokban tapasztaltak szerint – kivéve például Romániát – a hatékony korrupcióellenes mechanizmus kimunkálása nem egy szuperügynökség létrehozását jelenti, hanem a független igazságszolgáltatás és az eljárási garanciák megerősítését.
Az ÁVH logikája jelenik meg az új hivatal esetében
Az NVVH tervezett struktúrája több ponton szemben áll a magyar és az európai jogi követelményekkel. Az EU Bírósága és az EJEB évek óta hangsúlyozza, hogy a hatalomkoncentráció és az eljárási garanciák hiánya önmagában jogállamisági problémát jelent. Magyarországon most éppen ezt a modellt építik ki, ráadásul alkotmányos rangra emelve – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász.
ifj. Lomnici Zoltán rámutatott, hogy nem az a probléma, hogy egy kormányzat a közvagyont meg akarja védeni. A probléma az, ha egy kézi irányítású állami szerv, amely a vizsgálat jogát, a nyomozás jogát, a vádemelés jogát és a vagyon elvonásának jogát is birtokolja,
ugyanis könnyen válhat politikai eszközzé.
Nem kell titkosrendőrség ahhoz, hogy valaki érezze: ha a hatalom célkeresztjébe kerül, a vagyona, a cége, a szerződései egyszerre kerülnek veszélybe, anélkül, hogy a hagyományos bírói és ügyészi kontroll kellő időben és mélységben működne – tette hozzá.
A Tisza-kormány a „rezsimváltás” és a „korrupció felszámolása” jelszavával indokolja az új hivatalt. A kérdés azonban nem a szándék, hanem a struktúra. És a struktúra – a hatalomkoncentráció, a gyenge kontroll, a szelektív alkalmazás lehetősége – pontosan az a minta, amit korábban sokan kritizáltak – mutatott rá. Jelezte: most csak a szín és a célcsoport változott.
Az a hatalomkoncentrációs logika, ami miatt az ÁVH-t létrehozták és működtették, ugyanaz a logika, ami most is megjelenik
– hangsúlyozta az alkotmányjogász. Majd rámutatott: aki ezt nem látja, vagy nem akarja látni, vagy naiv, vagy szándékosan huny szemet a jogállamiság leépítése előtt.
A magyar nemzetnek joga van a közvagyon védelméhez. De ugyanígy joga van ahhoz is, hogy ezt a védelmet jogállami keretek között, átláthatóan és kontrollálhatóan kapja meg, nem egy politikailag központosított, hibrid szuperhatóságon keresztül – jelentette ki.
Ahogyan az Origo már beszámolt róla, az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter még július elején nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény-módosítási javaslatot, amelynek fő célja Sulyok Tamás elmozdítása a köztársasági elnöki hivatalából.
Az Alaptörvény-módosítás többek között tartalmazza, hogy
- megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,
- a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,
- legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,
- az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,
- a sarkalatos törvények körének szűkítése.
Az Alaptörvény-módosítást több szakértő és fideszes politikus is bírálta, egy tüntetést is tartottak múlt csütörtökön a Sándor-palotánál, amely a „Stop Önkény!” elnevezést kapta. Magyar Péter Törökországból is üzenetet küldött, közösségi oldalán azt írta: hétfőn az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamásnak ezután öt napja lesz azt aláírni, különben megfosztási eljárást indítanak ellene.
A miniszterelnök a módosítás megszavazása után tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: Sulyok Tamás vagy most lemond, vagy öt napon belül aláírja az Alaptörvény-módosítást. Nincs más választása.
A Fidesz-szavazókhoz szólva pedig azt kérte: ne higgyék el azt, amiket a Fidesz mond, hiszen „nyilvánvaló, hogy nem gondolják komolyan, hogy itt bármilyen önkény lenne, vagy vége lenne a jogállamnak”.