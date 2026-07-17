A Fidesz szerint több tízezer embert hagyott magára a Tisza-kormány az azbesztügyben

Az azbesztügy miatt újabb politikai vita alakult ki, miután Gajdos László bejelentette, hogy a kormány döntött az azbeszthelyzet rendezéséről. A Fidesz szerint a Tisza-kormány intézkedése nem nyújt megoldást a veszélyes szennyezéssel érintett települések többségének.

Az azbeszt-ügy miatt bírálta a Fidesz a Tisza-kormányt. A párt szerint Gajdos László bejelentése nem rendezi a veszélyes szennyezéssel érintett települések helyzetét Fotó: MW

Azbesztügy: A Fidesz szerint a Tisza-kormány magára hagyta a szennyezéssel érintett településeket

A Fidesz-frakció élesen bírálta a Tisza-kormány azbesztmentesítési intézkedését. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint Magyarországon akár több száz kilométernyi útszakasz és 250 település lehet érintett, miközben a kabinet mindössze egy városban, 12 kilométernyi területen avatkozna be.

Több száz kilométer azbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza Párt ehhez képest csak 12 kilométernyi területen, a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be. Ezek szerint 249 településen nyugodtan éljenek tovább az emberek az azbesztszennyezéssel. A Kormány hátat fordított 249 településnek, több tízezer magyar embernek. Magyar Pétert és Gajdos Lászlót nem érdekli, hogy családok ezrei lélegezhetik be nap, mint nap az azbesztport. Ezek a családok a kormány segítségét kérték, a kormány pedig cserben hagyja őket, hátat fordít nekik

– olvasható a Fidesz közleményében.

A közlemény szerint ezzel 249 településen több tízezer ember maradhat segítség nélkül. A Fidesz azt állítja, hogy Magyar Péter és Gajdos László korábbi ígéretei ellenére a kormány nem hozta meg az összes szennyezett terület kármentesítéséhez szükséges döntéseket.

Gajdos László: Döntés született az azbeszthelyzet rendezéséről

A Fidesz Gajdos László közlésére reagált, aki azt írta, hogy a szerdai kormányülésen döntés született az azbeszthelyzet rendezéséről. A frakció szerint a bejelentett intézkedés nem nyújt megoldást az összes érintett településnek.

A közleményben felszólították Magyar Pétert, hogy intézkedjen valamennyi azbeszttel szennyezett terület megtisztításáról. Gajdos László lemondását is követelték, amennyiben a kormány nem terjeszti ki a beavatkozást.