Balásy Gyula cégei helyett egy beugró társaság szervezheti meg az augusztus 20-i tűzijátékot

Hiába fizette ki állítólag az idei augusztus 20-i tűzijátékot a leköszönt Fidesz-kormány, végül könnyen lehet, hogy nem az eredetileg kiválasztott, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cég rendezi meg az állami ünnepséget – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.

Balásy Gyula kiesett, beugró cég szervezheti meg az augusztus 20-i tűzijátékot (fotó: Pexels)

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel kötött szerződés ugyanis időközben megszűnt, ezért az állam rendkívüli közbeszerzésben keres új kivitelezőt, akinek alig néhány hét maradhat a teljes rendezvénysorozat megszervezésére.

Mint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök a Redditen tartott kérdezz-felelek során egy felhasználó kérdésére azt mondta, hogy

idén is lesz augusztus 20-án tűzijáték és drónshow, mert ezeket még az előző kormány rendelte meg és fizette ki.

„Már előre megrendelte és kifizette az Orbán-kormány” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a nemzeti ünnepet szerényebb formában tartják meg.

Balásy Gyula cége már elkezdte a munkát, de nem biztos, hogy befejezi

A Világgazdaság szerint a kijelentés azért is érdekes, mert a rendezvény lebonyolításáról szóló állami szerződés körül az elmúlt hetekben jelentős változások történtek. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) február 10-én hirdette ki az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzésének nyertesét. A megbízást a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft. nyerte el.

A nettó 9,8 milliárd, bruttó mintegy 12,5 milliárd forintos szerződést másnap alá is írták, a vállalkozó pedig megkezdte a teljesítést.

A szerződés alapján az állami ünnepség valamennyi fontos elemét – a tűzijátékot, a kulturális programokat, a színpadokat, a technikai hátteret és a kapcsolódó logisztikai feladatokat – a Lounge Event szervezte volna meg. A munkálatok el is indultak, a szerződés szerinti előlegeket az állam ki is fizette, bár azok összegét nem hozták nyilvánosságra. A helyzet azonban májusban gyökeresen megváltozott.

A Balásy-cégcsoporttal kapcsolatban hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás indult, a cégek bankszámláit zárolták, emellett NAV-végrehajtás is indult.

Ezután a kormányzat előbb megszüntette a társaságok részvételét a központosított állami kommunikációs beszerzésekben, majd a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a Lounge Eventtel fennálló keretszerződéseit is felmondta. Ez azt jelentette, hogy az eredetileg kiválasztott vállalkozó már nem bonyolíthatja le az augusztus 20-i állami rendezvénysorozatot, noha a szervezési munkák egy része addigra már megkezdődött. Az NRÜ ezért július 7-én új közbeszerzési eljárást indított.