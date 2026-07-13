Balásy Gyula cégei helyett egy beugró társaság szervezheti meg az augusztus 20-i tűzijátékot

Hiába fizette ki állítólag az idei augusztus 20-i tűzijátékot a leköszönt Fidesz-kormány, végül könnyen lehet, hogy nem az eredetileg kiválasztott, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cég rendezi meg az állami ünnepséget – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.
A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel kötött szerződés ugyanis időközben megszűnt, ezért az állam rendkívüli közbeszerzésben keres új kivitelezőt, akinek alig néhány hét maradhat a teljes rendezvénysorozat megszervezésére.
Mint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök a Redditen tartott kérdezz-felelek során egy felhasználó kérdésére azt mondta, hogy
idén is lesz augusztus 20-án tűzijáték és drónshow, mert ezeket még az előző kormány rendelte meg és fizette ki.
„Már előre megrendelte és kifizette az Orbán-kormány” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a nemzeti ünnepet szerényebb formában tartják meg.
Balásy Gyula cége már elkezdte a munkát, de nem biztos, hogy befejezi
A Világgazdaság szerint a kijelentés azért is érdekes, mert a rendezvény lebonyolításáról szóló állami szerződés körül az elmúlt hetekben jelentős változások történtek. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) február 10-én hirdette ki az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzésének nyertesét. A megbízást a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft. nyerte el.
A nettó 9,8 milliárd, bruttó mintegy 12,5 milliárd forintos szerződést másnap alá is írták, a vállalkozó pedig megkezdte a teljesítést.
A szerződés alapján az állami ünnepség valamennyi fontos elemét – a tűzijátékot, a kulturális programokat, a színpadokat, a technikai hátteret és a kapcsolódó logisztikai feladatokat – a Lounge Event szervezte volna meg. A munkálatok el is indultak, a szerződés szerinti előlegeket az állam ki is fizette, bár azok összegét nem hozták nyilvánosságra. A helyzet azonban májusban gyökeresen megváltozott.
A Balásy-cégcsoporttal kapcsolatban hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás indult, a cégek bankszámláit zárolták, emellett NAV-végrehajtás is indult.
Ezután a kormányzat előbb megszüntette a társaságok részvételét a központosított állami kommunikációs beszerzésekben, majd a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a Lounge Eventtel fennálló keretszerződéseit is felmondta. Ez azt jelentette, hogy az eredetileg kiválasztott vállalkozó már nem bonyolíthatja le az augusztus 20-i állami rendezvénysorozatot, noha a szervezési munkák egy része addigra már megkezdődött. Az NRÜ ezért július 7-én új közbeszerzési eljárást indított.
Két hét alatt kell megszervezni a tűzijátékot
A HVG cikke szerint a pályázat különlegessége, hogy mindössze egyhetes ajánlattételi határidőt szabtak meg, az érdeklődőknek július 13-ig kell benyújtaniuk ajánlataikat. A rendkívüli gyorsaságot az ügynökség azzal indokolta, hogy a korábbi szerződés megszűnése miatt sürgősen biztosítani kell az állami ünnepség lebonyolítását. Amennyiben sikeres lesz az eljárás,
az új nyertesnek gyakorlatilag néhány hét alatt kell megszerveznie Magyarország egyik legnagyobb állami rendezvénysorozatát,
beleértve a tűzijátékot, a drónshow-t, a kulturális eseményeket, a színpadtechnikát, a biztonsági feladatokat és a teljes logisztikát.
Magyar Péter Reddites válasza alapján a kormány továbbra is azzal számol, hogy az augusztus 20-i tűzijátékot megtartják, hiszen a programot korábban már megrendelték, ugyanakkor az jelenleg is kérdés, végül melyik vállalkozás valósítja meg az ünnepséget.
A korábbi kommunikáció alapján úgy tűnt, hogy a Balásy Gyulához köthető Lounge Event rendezi az idei állami ünnepet is, ahogy az előző években. Az időközben indult büntetőeljárás és a szerződések felmondása miatt azonban az államnak új kivitelezőt kellett keresnie. Így az augusztus 20-i programok megrendezése várhatóan nem marad el, de könnyen előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban egy teljesen új, beugró cég veszi át a rendezvénysorozat lebonyolítását.
Karácsony Gergely örökre elengedné a „fránya tűzijátékot”
„Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre?” – csatlakozott rá a témára közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül. Szerinte a tűzijátékra költött közpénznek is jobb helye lenne máshol.
Bejegyzésében hosszasan ecsetelte, mennyivel jobbnak tartja Magyar Péterék hozzáállását az Orbán-kormányokénál, „de még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték”
Az elmúlt években minden augusztusban igyekeztem elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartom.
– írta, majd elkezdte sorolni szerinte mennyi mindenre van káros hatással.
Állítása szerint ugyan tudja, hogy sokan szeretik ezt a látványosságot, de ez az igény modern eszközökkel, például fényvetítéssel biztosítható. Emlékeztetett arra is, hogy idén már több mint 230 ezer ember írta alá azt a petíciót, amely azt támogatja, hogy a tűzijáték költségeit az aszály elleni védekezésre fordítsák. „Szóval én nem ismerek komoly érvet a tűzijáték mellett, annál többet ellene. Ez is egy olyan örökség, amit ideje meghaladni, és most van erre ok is, lehetőség is” – zárta bejegyzését a főpolgármester.