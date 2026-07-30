Fizetés nélkül távozott egy budai étteremből a DK korábbi politikusa

Balla Péter, a Demokratikus Koalíció korábbi országgyűlési képviselőjelöltje fizetés nélkül távozott egy budai szálloda étterméből. A személyzet egyik munkatársa azonban utánaeredt, és az utcán utolérte. A volt politikust a rendőrök kiérkezéséig visszatartották – számolt be az esetről az Index a Haber Eger beszámolója alapján.

Balla Péter ügyében rendőri intézkedésre is sor kerül

Fotó: Facebook / Balla Péter

A lap információi szerint a volt politikus délután 4 óra körül érkezett egy négycsillagos budai hotel éttermébe, ahol este fél 8-ig fogyasztott. Amikor a személyzet megkérdezte, hogy rendezi-e a számláját, állítólag egy másik személy nevét adta meg, és azt mondta, hogy annak vendégeként tartózkodik az étteremben.

Miközben a személyzet ellenőrizte az általa elmondottakat, a volt politikus a beszámoló szerint fizetés nélkül távozott. Az addigi fogyasztása után több mint 50 ezer forintos számla maradt.

Az étterem egyik munkatársa utánaindult, és rövid üldözést követően az utcán utolérte. A személyzet tagja a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta.

A Haber Eger azt írta, hogy Balla Péternél sem személyazonosító okmány, sem készpénz nem volt. A kiérkező rendőrök előállították, majd 72 órára őrizetbe vették.

Az étterem feljelentést tesz Balla Péter ellen

A beszámoló szerint az érintett vendéglátóhely büntetőfeljelentést tesz az ügyben, a fennmaradó összeget pedig polgári peres úton kívánja visszakövetelni.