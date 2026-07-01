Bejelentést tett Hegedűs Zsolt: beengedik a sajtót az egészségügyi intézményekbe

A Semmelweis-nap alkalmából lehetővé teszi „az Orbán-kormányok alatt erősen korlátozott” nyilatkozattételt az egészségügyi dolgozók számára az Egészségügyi Minisztérium – közölte a tárca. Közleményükben idézték Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, aki szerint meg kell haladni az „elhallgattatás rezsimjét” meg kell haladni ahhoz, hogy a magyar egészségügyben őszinte, a szakmai erényekre büszke és a hibákkal szembenézni képes kommunikáció alakulhasson ki. Ezért az Egészségügyi Minisztérium mától engedi az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak a nyilatkozást a sajtóban.

Fotó: Facebook/Dr. Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt továbbá utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) frissen kinevezett igazgatóját, Tótth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról.

Az intézményeknek a sajtómegkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tárgyszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületüket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt.

Az országos kórház-főigazgatónak gondoskodnia kell arról is, hogy az állami fenntartásban lévő egészségügyi intézmények a sajtó megkereséseit folyamatosan fogadják, és mielőbb megválaszolják.

Az OKFŐ vezetője azt is utasításba kapta, hogy az intézményekbe a sajtó méltányos szabályok szerint beléphessen, a betegek személyiségi jogai és méltósága megvédése mellett felvételeket készíthessen a nyilvánosság tájékoztatása érdekében. Emellett az OKFŐ által fenntartott intézményeknek a nyilvánosságot korlátozó belső szabályaik felülvizsgálatát két héten belül el kell végezniük.

Hegedűs Zsolt az Országos Mentőszolgálat, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az Országos Vérellátó Szolgálat vezetőit is utasította, hogy a sajtó megkereséseit folyamatosan fogadják, és gondoskodjanak azok mielőbbi megválaszolásáról.

Az Egészségügyi Minisztérium egyúttal ajánlást dolgozott ki az egészségügyi dolgozók nyilvános szakmai megszólalásairól, amely az egészségügyi dolgozók számára világos, közérthető és a mindennapi gyakorlatban alkalmazható útmutatást ad arra, hogy mikor, milyen feltételekkel és milyen módon szólalhatnak meg nyilvánosan az egészségügyet érintő kérdésekben. A miniszter szerint az ajánlás elősegíti a közvélemény hiteles tájékoztatását, a szakmai párbeszédet, a betegbiztonsági kockázatok láthatóvá tételét, valamint a dolgozók jóhiszemű szakmai megszólalásainak védelmét, valamint rögzíti, hogy a nyilvános szakmai megszólalás nem öncélú kommunikáció, hanem a betegbiztonság, a szakmai minőség, a közbizalom és az egészségügyi rendszer fejlődésének eszköze lehet.