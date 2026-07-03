Bejelentést tett Kapitány István: Guller Zoltánt visszahívták tisztségéből

Mai nappal, dr. Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél betöltött Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből visszahívtam – közölte Kapitány István péntek este Facebook-oldalán.

Fotó: MW

Néhány nappal ezelőtt Kármán András pénzügyminiszter jelentette be, hogy felmentette Gullert a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgató posztjáról.

Guller Zoltán korábban a Magyar Turisztikai Ügynökséget is vezette (2016-2022 között), majd a Digitális Magyarország Ügynökség vezetését vette át (2022-2025), végül a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója lett, 2025-2026 között töltötte be ezt a posztot.

Turisztikai vezetőként teljes körű paradigmaváltást hajtott végre a turizmusban, nevéhez kötődik a desztinációalapú fejlesztési szemlélet meghonosítása is. Vezetése alatt a magyar turizmus egymás után döntötte meg a rekordokat. A szektor már öt évvel a céldátum előtt elérte a 2030-as kormányzati célokat: a vendégszám meghaladta a 20 millió főt. Guller nevéhez fűződik a Kisfaludy-program is, ami egy szálláshely-fejlesztési program több mint 400 milliárd forintnyi állami támogatást juttatott el a vidéki magyarországi szállodák, panziók és magánszálláshelyek megújítására.

A Szerencsejáték Zrt.-t egy 1238 milliárd forintos rekordév után vette át. Az általa menedzselt 2025-ös évben a Szerencsejáték Zrt. tovább növelte az árbevételét és a játékosoknak kifizetett nyeremények összegét is. Irányítása alatt a társaság adózott eredménye és a költségvetésbe történő befizetései (osztalék, játékadó, társasági adó) szintén csúcsot döntöttek, ami megfelelt a kinevezésekor Nagy Márton miniszter által támasztott szigorú költséghatékonysági elvárásoknak. Vezetése alatt modernizálták a vállalat sorsjegy-portfólióját, és a digitális fogadási rendszereket is fejlesztették.