Pósfai Gábor elmondta, mi most a legfontosabb feladat

A belügyi ágazat dolgozóinak visszajelzései alapján a mielőbbi bérrendezést tartja a legfontosabb feladatnak Pósfai Gábor. A belügy irányításáért felelős miniszter közölte, hogy a kormány számára készülő javaslatot nyár végéig benyújtják.

Belügy: Pósfai Gábor szerint a bérrendezés a legfontosabb feladat

Fotó: Faebook/Pósfai Gábor

Pósfai Gábor szombati Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a belügyi dolgozóktól érkező jelzések között egyértelműen a fizetések rendezése a legfontosabb kérdés.

Bérrendezési javaslat készül a belügyi dolgozóknak

„A belügyi ágazat dolgozóitól érkező visszajelzések közül természetesen a minél hamarabbi bérrendezés a legfontosabb feladat, ehhez nem fér kétség” – fogalmazott a miniszter.

Pósfai Gábor közölte, hogy a bérrendezésre vonatkozó javaslatukat nyár végéig mindenképpen benyújtják a kormány számára.

A tárcavezető szerint ugyanakkor a rendőrök részéről más problémák is rendszeresen felmerülnek. Ezek között említette a jelenlegi szolgálati egyenruházat minőségét, amely szerinte több esetben nem felel meg az állomány elvárásainak.

Megújulhat a rendőri felszerelés

A belügy vezetése ezért hosszabb folyamatot indít az egyenruházat egyes elemeinek cseréjére. Ennek első lépéseként a pályázóktól mintadarabokat kérnek, amelyeket a rendőrök csapatpróba keretében tesztelnek majd.

A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, a tényleges ruházati csere legkorábban 2027 végén kezdődhet meg.

Pósfai Gábor hangsúlyozta, hogy addig más területeken is szeretnének előrelépést elérni. Kiemelte a bérrendezés mellett az életpályamodellt és az állomány létszámának növelését is, amely szerinte a közterületi jelenlét erősítését szolgálhatja.