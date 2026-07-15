Vége a védett árnak, egyre drágább a benzin és a dízel

Ma már Magyarországon a benzinkutak jelentős részén a védett árnál drágábban lehet dízelt és benzint tankolni – hívta fel a figyelmet új videójában Bóka János.

Megszűnt a védett ár, drágább a benzin és a dízel (Forrás: Magyar Nemzet)

A Fidesz országgyűlési képviselője emlékeztetett: a Tisza-kormány megszüntette a védett árak korábbi rendszerét. Az új rendszer a miniszter kezébe teszi a lehetőséget, hogy a piaci viszonyokra és a fogyasztók védelmére hivatkozva intézkedéseket vezessen be.

Bóka János felszólította a minisztert, hogy hozza meg a fogyasztók védelme érdekében szükséges intézkedéseket.

Ahogy ők szokták mondani, kevesebb Facebook-poszt, több tett

– jegyezte meg a képviselő.

Meddig drágulhat a benzin és a dízel?

Mint megírtuk, szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedett. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult:

95-ös benzin: 587 forint/liter

gázolaj: 608 forint/liter

Ha a teljes nagykereskedelmi áremelést érvényesítik a kutak,

a benzin átlagára 600 forint fölé emelkedhet, míg a gázolaj literenkénti ára átlépheti a korábbi rögzített árat, azaz a 615 forintot.

Az egyes töltőállomások árai továbbra is eltérhetnek egymástól, így a tényleges fogyasztói árak kutanként változhatnak.

A jelentős áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás áll. Az elmúlt napokban a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek is hozzájárultak ahhoz, hogy emelkedjen a kőolaj világpiaci ára, ami a hazai üzemanyagárakra is hatással van. Az utóbbi időszakban folyamatosan drágulnak az üzemanyagárak Magyarországon.