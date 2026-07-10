Nem Orbán Viktor kormánya miatt utasítja el a bevándorlást a magyar társadalom

A főbb megállapítások a kutatás szerint:

korábban 2001-ből és 2005-ből ismerünk hasonló adatokat, akkoriban lényegesen alacsonyabb volt a bevándorlás abszolút elutasítottsága,

a Fidesz 2015 óta fokozódó migrációellenes politikája az ESS adatai alapján nem hozott hosszú távú változást,

a Tárki korábban szintén végzett rendszeres kutatásokat a bevándorlással szembeni álláspontokról, ebben észlelhető egy kiugró adat 2016-ban, amikor a Fidesz napirendre emelte a témát.

Az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése

A magyarok csaknem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, további 40 százalék csak kevés bevándorlót engedne be – derül ki a Republikon elemzéséből. Megállapították, hogy Magyarországon az elmúlt tizenöt évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése, a Fidesz sokat vitatott kampányai csak átmeneti negatív kilengést okoztak.

Magyarországon az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése (Forrás: Republikon Intézet)

„Az ország lakossága konzisztensen elutasító volt a bevándorlással szemben, gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk 25 éve” – emelték ki.

„Sajnálatosan azt kell mondanunk, az Orbán-rendszer bevándorlás-ellenessége a magyar társadalomban már erősen jelen lévő hajlamon profitált, amikor kellett, felerősítette azt, és

amennyiben a Magyar-kormány is bevándorlás-ellenes álláspontot fog képviselni, amit talán előre jelez a menekülttábor-ügy napirendre tűzése, azzal politikai értelemben racionálisan cselekednek,

és a társadalom relatív többségének álláspontját képviselik, amelyben a xenofóbia nemzetközi összehasonlításban kimagasló” – fogalmaztak az elemzésben.