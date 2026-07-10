Nem Orbán Viktor kormánya miatt utasítja el a bevándorlást a magyar társadalom

A migráció több mint tíz éve, a 2015-ös menekültválság óta megkerülhetetlen része a magyar és európai politikai diskurzusnak. Idén, a Tisza-kormány megalakulása után úgy tűnik, a bevándorlás továbbra is fontos téma marad. Június 12-vel életbe lépett az EU migrációs paktuma, amely a koordinált bevándorlással kapcsolatos fellépés alapjait fekteti le, ennek legvitatottabb eleme alapján a tagországoknak vagy menekültek befogadását, vagy a befogadó országok anyagi támogatását kell vállalnia – emlékeztet a Republikon Intézet legfrissebb elemzésében.
A kutatóintézet ennek kapcsán, nemzetközi kutatásokra alapozva bemutatta, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart az integrációs politika, tíz évvel a migrációs krízis kezdete után.
A főbb megállapítások a kutatás szerint:
- korábban 2001-ből és 2005-ből ismerünk hasonló adatokat, akkoriban lényegesen alacsonyabb volt a bevándorlás abszolút elutasítottsága,
- a Fidesz 2015 óta fokozódó migrációellenes politikája az ESS adatai alapján nem hozott hosszú távú változást,
- a Tárki korábban szintén végzett rendszeres kutatásokat a bevándorlással szembeni álláspontokról, ebben észlelhető egy kiugró adat 2016-ban, amikor a Fidesz napirendre emelte a témát.
Az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése
A magyarok csaknem fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, további 40 százalék csak kevés bevándorlót engedne be – derül ki a Republikon elemzéséből. Megállapították, hogy Magyarországon az elmúlt tizenöt évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése, a Fidesz sokat vitatott kampányai csak átmeneti negatív kilengést okoztak.
„Az ország lakossága konzisztensen elutasító volt a bevándorlással szemben, gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk 25 éve” – emelték ki.
„Sajnálatosan azt kell mondanunk, az Orbán-rendszer bevándorlás-ellenessége a magyar társadalomban már erősen jelen lévő hajlamon profitált, amikor kellett, felerősítette azt, és
amennyiben a Magyar-kormány is bevándorlás-ellenes álláspontot fog képviselni, amit talán előre jelez a menekülttábor-ügy napirendre tűzése, azzal politikai értelemben racionálisan cselekednek,
és a társadalom relatív többségének álláspontját képviselik, amelyben a xenofóbia nemzetközi összehasonlításban kimagasló” – fogalmaztak az elemzésben.