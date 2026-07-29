Nem vizsgál egyedi eseteket a gyermekvédelmi bizottság

A gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket fog vizsgálni, a rendszer hibáit fogja keresni – jelentette ki Diószegi Judit, a vizsgálóbizottság elnöke a testület alakuló ülése előtt. A miniszterelnök, Magyar Péter korábban több parlamenti vizsgálóbizottság, köztük egy gyermekvédelmi vizsgálóbizottság felállítását is megígérte.

A Tisza-frakció kezdeményezte a gyermekvédelem ügyét vizsgáló bizottság felállítását (Fotó: Ladóczki Balázs)

A rendszer működését vizsgálja a bizottság

A vizsgálóbizottságnak 21 ezer, a szakellátásban élő gyermek védelmében a teljes rendszert át kell világítania, meg kell vizsgálni a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve azt a panaszmechanizmust, amelynek révén a gyermekek jelenthették, ha bántalmazás vagy szexuális bántalmazás áldozataivá váltak – közölte Diószegi Judit. Kiemelte: nem csak a múlt hibáinak feltárása a céljuk, jogalkotási és intézményi változtatásokra is javaslatot kívánnak tenni.

A jövőben egyetlen gyermekvédelmi jelzés sem maradhat következmények nélkül

– ígérte a bizottsági elnök. Hozzátette: ehhez meg kell hallgatni az elmúlt időszak meghatározó szereplőit, szakembereket, intézményvezetőket, fenntartókat, illetve politikai döntéshozókat.

Az MTI kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte Diószegi Judit, hogy a konkrét személyekről a bizottság dönt majd.

A testületnek december 31-ig kell elkészítenie a jelentését.