A BKK-n belüli súlyos visszaélések miatt izzadhattak az utasok

Súlyos visszaélések történhettek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szolgáltatásellenőrzési területén, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel. Sajtóértesülések szerint manipulálhatták a klímaberendezések ellenőrzéséről készült dokumentációkat, de a munkaidő-elszámolások kapcsán is visszaélés gyanúja merült fel. Ezekkel kapcsolatban délelőtt sajtótájékoztatót tartott Szepesfalvy Anna a budapesti városházán. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője rámutatott: az ügy ismét rámutat arra, hogy komoly hiányosságok vannak a fővárosi cégek ellenőrzésében, amiért szerinte a Tisza Pártnak és a Podmaniczky Mozgalomnak is politikai felelősséget kell vállalnia.
A frakcióvezető szerint Súlyos kérdéseket vet fel az, hogy a sajtóhírek szerint a BKK-nál a légkondicionáló berendezések ellenőrzésével kapcsolatban szabálytalanságok történhettek. Emlékeztetett: a hírek szerint a belső ellenőrzést végző munkatársakat arra utasíthatták, hogy a ténylegesen elvégzettnél jóval több ellenőrzést tüntessenek fel a nyilvántartásokban. Így 3-10 jármű átvizsgálása után is minimum 20 jármű átvizsgálását kellett feljegyezniük, hogy papíron nagy volumenű ellenőrzés látszatát keltsék.
Szepesfalvy Anna felidézte a Fővárosi Klímabizottság ülését is, ahol korábban azt közölték: a 2026-os szezonban a 2024-es ellenőrzési szám dupláját, mintegy hatezer vizsgálatot terveznek végrehajtani a szezonban.
Azonban, ha ezek az ellenőrzések csak papíron történnek meg, akkor azok nem szolgálják az utasok biztonságát és kényelmét
– hangsúlyozta a fővárosi képviselő. Hozzátette: az elmúlt napok rendkívüli hősége is ráirányította a figyelmet a problémára, hiszen egymást követték a klímaberendezések meghibásodásai. Vasárnap 61, hétfőn pedig 51 meghibásodást regisztráltak a CAF villamosokon.
A frakcióvezető szerint, ha valóban megfelelően zajlottak volna az ellenőrzések és a karbantartások, akkor aligha fordulhatott volna elő ennyi meghibásodás ilyen rövid idő alatt.
Szepesfalvy Anna arra a sajtóértesülésre is kitért, ami szerint a BKK-nál a munkaidő-elszámolások manipulálása is felmerült, ráadásul ez akár a vezetői szinteket is érinthette. A frakcióvezető rámutatott, hogy az egymás után napvilágra kerülő ügyek azt bizonyítják, hogy komoly hiányosságok vannak a fővárosi cégek belső ellenőrzési rendszerében. Ráadásul nem ez az első alkalom, hogy elmerültek problémák a belső ellenőrzések működésével kapcsolatban – tette hozzá.
A belső ellenőröket egyik napról a másikra eltávolították, nem lehet tudni, hogyan történt a feladatok átadása, illetve hogy a folyamatban lévő ellenőrzések megfelelően lezárultak-e – jelezte. Majd rámutatott: az ügy politikai tanulsága is egyértelmű. A Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom rendszeresen az átláthatóság fontosságát hangsúlyozza, miközben továbbra sem hajlandóak részt venni a fővárosi nagyvállalatok felügyelőbizottságainak munkájában.
Eljátsszák az átláthatóság iránti igényt, vizsgálóbizottságokat követelnek, ugyanakkor nem vállalják azt a felelősséget, amelyet a felügyelőbizottsági tagság jelentene. Ez szerintem megmagyarázhatatlan
– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette: a fővárosi cégek törvényes működésének egyik legfontosabb garanciáját éppen ezek a testületek lennének, ezért azoknak is részt kellene venniük bennük, akik változást követelnek.
„Elég volt abból, hogy csak felháborodnak, csapkodnak és meghallgatásokat szerveznek. A valódi felelősséget akkor vállalják, ha beülnek ezekbe a testületekbe, és részt vesznek az ellenőrzési munkában” – mutatott rá Szepesfalvy Anna.
A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta, hogy levélben fordult a főpolgármesterhez, amelyben haladéktalan tájékoztatást kért a felmerült ügyekről. Ugyanis nem lehet megvárni a következő, várhatóan augusztus elején esedékes közlekedési bizottsági ülést, mert a budapestieknek mielőbb tudniuk kell, mi történt a klímaberendezések ellenőrzésével és a munkaidő-elszámolásokkal kapcsolatban.
A budapestiek megérdemlik, hogy tudják mi történik és joggal várják el, hogy ebben a rendkívüli hőségben a járművek légkondicionáló berendezései megfelelően működjenek, és azok ellenőrzése ne csak papíron történjen meg
– jelentette ki.
Szepesfalvy Anna azt is jelezte, hogy a Tisza Párt többször jelezte azt, hogy szeretné leváltani a fővárosi cégek jelenlegi vezetőit. A frakcióvezető emlékeztetett: a Fidesz már fél éve is kezdeményezte több cégvezető felmentését, mert álláspontjuk szerint megszűnt velük szemben a bizalom. A személyi változtatások önmagukban nem elegendők – tette hozzá.
A főváros éves költségvetésének több mint fele olyan nagy közszolgáltató vállalatokhoz kerül, mint a BKK, a BKV vagy a BKM, ezért ezek működésének ellenőrzése kiemelt jelentőségű
– hangsúlyozta. Majd rámutatott: ha a Tisza változást akar, akkor vállalnia kell a felelősséget is. Nem lehet egyszerre a legerősebb politikai erőként jelen lenni a Fővárosi Közgyűlésben, miközben úgy viselkednek, mintha továbbra is ellenzékben lennének. A frakcióvezető felszólította a Tisza Pártot és a Podmaniczky Mozgalmat, hogy vállaljanak aktív szerepet a fővárosi cégek felügyeletében, mert szerinte csak így biztosítható a közpénzek átlátható felhasználása és a budapestieket érintő közszolgáltatások megfelelő működése.
Emlékezetes, még kedden kaptak nyilvánosságot azok azok az információk, amik szerint súlyos visszaélések történhettek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szolgáltatásellenőrzési területén. A Blikk információi szerint belső utasítás alapján az ellenőröknek a ténylegesen elvégzettnél jóval több klímaellenőrzést kellett feltüntetniük a napi jelentésekben, vagyis akkor is legalább húsz ellenőrzött járművet kellett beírniuk, ha valójában ennél lényegesen kevesebbet vizsgáltak meg.
A történtek azért kaptak különös figyelmet, mert a rendkívüli hőségben egymás után hibásodnak meg a budapesti buszok és villamosok légkondicionáló berendezései, az utasok pedig sok esetben elviselhetetlen körülmények között kénytelenek utazni.
A BKK szerdán kiadott közleményében megerősítette, hogy valóban súlyos visszaéléseket tártak fel a szolgáltatásellenőrzési területen, ugyanakkor több ponton árnyalta a Blikk által ismertetett ügyet.