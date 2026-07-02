A BKK-n belüli súlyos visszaélések miatt izzadhattak az utasok

Súlyos visszaélések történhettek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szolgáltatásellenőrzési területén, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel. Sajtóértesülések szerint manipulálhatták a klímaberendezések ellenőrzéséről készült dokumentációkat, de a munkaidő-elszámolások kapcsán is visszaélés gyanúja merült fel. Ezekkel kapcsolatban délelőtt sajtótájékoztatót tartott Szepesfalvy Anna a budapesti városházán. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője rámutatott: az ügy ismét rámutat arra, hogy komoly hiányosságok vannak a fővárosi cégek ellenőrzésében, amiért szerinte a Tisza Pártnak és a Podmaniczky Mozgalomnak is politikai felelősséget kell vállalnia.

Szepesfalvy Anna Fotó: Ladóczki Balázs

A frakcióvezető szerint Súlyos kérdéseket vet fel az, hogy a sajtóhírek szerint a BKK-nál a légkondicionáló berendezések ellenőrzésével kapcsolatban szabálytalanságok történhettek. Emlékeztetett: a hírek szerint a belső ellenőrzést végző munkatársakat arra utasíthatták, hogy a ténylegesen elvégzettnél jóval több ellenőrzést tüntessenek fel a nyilvántartásokban. Így 3-10 jármű átvizsgálása után is minimum 20 jármű átvizsgálását kellett feljegyezniük, hogy papíron nagy volumenű ellenőrzés látszatát keltsék.

Szepesfalvy Anna felidézte a Fővárosi Klímabizottság ülését is, ahol korábban azt közölték: a 2026-os szezonban a 2024-es ellenőrzési szám dupláját, mintegy hatezer vizsgálatot terveznek végrehajtani a szezonban.

Azonban, ha ezek az ellenőrzések csak papíron történnek meg, akkor azok nem szolgálják az utasok biztonságát és kényelmét

– hangsúlyozta a fővárosi képviselő. Hozzátette: az elmúlt napok rendkívüli hősége is ráirányította a figyelmet a problémára, hiszen egymást követték a klímaberendezések meghibásodásai. Vasárnap 61, hétfőn pedig 51 meghibásodást regisztráltak a CAF villamosokon.

A frakcióvezető szerint, ha valóban megfelelően zajlottak volna az ellenőrzések és a karbantartások, akkor aligha fordulhatott volna elő ennyi meghibásodás ilyen rövid idő alatt.

Szepesfalvy Anna arra a sajtóértesülésre is kitért, ami szerint a BKK-nál a munkaidő-elszámolások manipulálása is felmerült, ráadásul ez akár a vezetői szinteket is érinthette. A frakcióvezető rámutatott, hogy az egymás után napvilágra kerülő ügyek azt bizonyítják, hogy komoly hiányosságok vannak a fővárosi cégek belső ellenőrzési rendszerében. Ráadásul nem ez az első alkalom, hogy elmerültek problémák a belső ellenőrzések működésével kapcsolatban – tette hozzá.