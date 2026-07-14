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bohár dániel

Kitiltották a parlamentből Bohár Dánielt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Három hónapra kitiltották a Parlamentből Bohár Dánielt, miután az Országgyűlés elnöke szerint a felvételek alapján kormánytagokat, államtitkárokat és képviselőket szólított meg, valamint interjúkat készített velük. Bohár Dániel szerint a döntés azért született, mert újságíróként kérdéseket tett fel. A riporter úgy véli, a politikusok kérdezése nem lehet alapja egy ilyen szankciónak.
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bohár dánielForsthoffer ÁgneskitiltásParlament

Három hónapra kitiltották a Parlamentből Bohár Dánielt pusztán azért, mert kérdéseket tett fel a kormánytagoknak. Az újságíró közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy levelet kapott Forsthoffer Ágnestől, amelyben értesítették a döntésről.

Bohár Dániel (Fotó: Facebook/Bohár Dániel)
Bohár Dániel (Fotó: Facebook/Bohár Dániel)

Az indoklás szerint Bohár Dániel sajtótudósítói tevékenységet végzett

Bohár Dániel a videóban felolvasta a döntés indoklásának egy részét. 

Eszerint a közösségi médiában nyilvánosan elérhető felvételek alapján megállapítható, hogy kormánytagokat, államtitkárokat és képviselőket szólított meg, kérdéseket intézett hozzájuk, valamint interjúk készítését kezdeményezte. A dokumentum szerint mindezt médiatartalom előállítása céljából végezte, ami sajtótudósítói tevékenységnek minősül.

Vagyis a munkáját végezte, ezért tiltották ki három hónapra a parlamentből. Bohár Dániel arra is emlékeztetett, hogy másfél évtizede foglalkozik újságírással, politikusok kérdezésével, és ezután is folytatni fogja ezt a tevékenységet. 

Vizsgálat indult Bohár Dániel ellen

Mint megírtuk, a kitiltást megelőzően vizsgálatot rendelt el Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke Bohár Dániel és stábja országházi tevékenysége miatt. A Telex egy korábbi írásában azt állította, hogy a riporter a kormányváltás óta „a Fidesz kötelékének tagjaként” dolgozik a Parlamentben.

A portál állításaira reagálva az Origo megkereste a Fidesz parlamenti frakcióját. Bohár Dániel a vele kapcsolatban megjelent hírekre közösségi oldalán reagált, és jelezte, hogy egyelőre nem kíván hosszabban nyilatkozni az ügyről.

A riporter ugyanakkor hozzászólásban arra utalt, hogy bízik benne, nem készül „lex Bohár”, vagyis nem születik olyan szabályozás, amely kifejezetten az ő munkáját korlátozná. Hangsúlyozta: egy szabad országban nem történhet meg, hogy valakit azért tiltanak ki a parlamentből, mert kérdéseket tesz fel politikusoknak. A ripoter szerint egy ilyen intézkedés a legsötétebb időket idézi.

 

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