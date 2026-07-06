Megunhatták a kérdések elől való menekülést a Tisza képviselői, vizsgálatot rendeltek el Bohár Dániellel kapcsolatban

Vizsgálatot rendelt el Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke Bohár Dániel és stábja országházi tevékenysége miatt. A Telex cikkében azt írta, hogy „Nagyon úgy néz ki ugyanis, hogy Bohár Dániel fideszes propagandista a kormányváltás óta a Fidesz kötelékének tagjaként munkálkodik a Parlamentben”. A portál felvetésével kapcsolatban az Origo megkereste a Fidesz parlamenti frakcióját.

vizsgálat indult Bohár Dániel miatt Fotó: Facebook/Bohár Dániel

A Tisza narratíváját kidomborító portál azzal próbálta magyarázni meglátásukat, hogy Bohár Dániel és stábja a választások óta rendszeresen bent van és dolgozik az Országházban, miközben korábban még a Megafon riportereként nem lehetett ennyit látni. Szerintük ez arra utal, hogy most a Parlamentben lát el valamilyen feladatot a Fidesz-frakcióhoz kapcsolódva.

A Telex a parlament sajtóosztályát is kereste, ahonnan megtudták, hogy az ügyben már vizsgálat indult. Válaszukban elmondták, hogy „több országgyűlési képviselő jelzése alapján Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről”. Azt is megosztották, hogy a riporter jelenlegi információik szerint a Fidesz-frakció vendégeként, tehát nem sajtóbelépővel tartózkodtak az Országházban. Utóbbi azért fontos, ugyanis egy házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben.

A portál kérdéseket intézett Bohár Dánielhez is, aki elmondta, hogy semmilyen szerződéses viszonyban nem áll a Fidesz-frakcióval, ahogy juttatást sem kap tőlük. A lapnak ezek után felvetette, hogy mindez bemutatja, hogyan dolgozik össze a telex és a Tisza-frakció. A riporter rámutatott, gyanús, hogy a Telex hogyan szerez meg ennyire gyorsan olyan információkat, amelyek a munkájának az ellehetetlenítését célozza.

Készül a lex Bohár?

Bohár Dániel reagált a vele kapcsolatban megjelent hírre. A riporter a közösségi oldalán elmondta, hogy egyelőre ezekre nem szeretne hosszabban reagálni ezekre.

Őszintén bízom benne, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök nem a lex Bohárt készíti elő

– utalt a vele kapcsolatos vizsgálatra a riporter. Rámutatott: a szabad Magyarországon bizton nem történhet olyan, hogy valakit a kérdései miatt kitiltanak a parlamentből. „Bízom benne, hogy nem ez a cél. Mert az a legsötétebb időket idézi” – tette hozzá a hozzászólások között.