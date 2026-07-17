Bóka János elárulta, vállalná-e a Fidesz-frakció vezetését

Július 13-án, az Alaptörvény 17. módosítására reagálva jelentette be Gulyás Gergely: lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról. A bejelentés óta természetesen megindultak a találgatások, hogy vajon ki lenne a legalkalmasabb, illetve a legesélyesebb a pozíció elfoglalására. Az Origo értesülései szerint a Fidesz Bóka Jánost választaná frakcióvezetőnek, korábban Deák Dániel el is magyarázta, miért ő lehet alkalmasabb a feladatra, most azonban arra is fény derült, maga a politikus mit szólna ahhoz, ha őt bíznák meg e feladattal.

Bóka János vállalná a Fidesz frakciójának vezetését

Fotó: Facebook/Bóka János

Bóka János vállalná a Fidesz frakcióvezetését

Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője és Hack Péter jogtudós az Alaptörvény 17. módosításáról beszélgetett a Magyar Egység Mozgalom szervezésében csütörtök este a budapesti Veres Pálné utcai Scruton kávézóban. Bóka az eseményt követően az Indexnek a frakcióvezetés kérdéséről is beszélt.

Bóka János elmondta: a lemondott frakcióvezető utódjáról várhatóan jövő kedden dönt a frakció. Hozzátette:

amennyiben jelölést kap, vállalja azt, és ha megkapja a frakció bizalmát, a feladatot is ellátja.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter már kész tényként beszélt róla, mint leendő frakcióvezetőről, és egyúttal „csődbiztosnak” nevezte, Bóka János úgy reagált: a Fidesz frakcióvezetői tisztsége azon kevés pozíciók egyike Magyarországon, amelyet Magyar Péter nem tölt be, és amelynek betöltésére semmilyen ráhatása nincs. Hozzátette, erről Besenyő Pista bácsi egyik mondata jut eszébe, amely szerint „minden ember én akarok lenni”.

Az a helyzet, hogy Magyar Péter, bármennyire szeretné, nem lehet a Fidesz frakcióvezetője

– jelentette ki.