Orbán Viktor egy fotóval jelentette be: Bóka János a Fidesz új frakcióvezetője

„Habemus Bókam!” – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor, használva az új pápa megválasztását bejelentő rítust. A Fidesz elnöke Bóka Jánossal tett ki egy közös fotót, akiről köztudott: ő az egyik legesélyesebb a Fidesz frakcióvezetői posztjára. Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, ma eldőlhetett, ki lesz a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője és ki kaphatja Szijjártó Péter mandátumát.

Orbán Viktor bejelentette, Bóka János a Fidesz új frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója korábban jelezte: a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart. Emlékezetes, a volt külügyminiszter múlt szerdán jelentette be, visszaadja parlamenti mandátumát, és vezető lesz a BYD-nél, az új részlegek külkapcsolataiért és üzletfejlesztéséért fog felelni.

Két nappal korábban, hétfőn pedig Gulyás Gergely jelentette be távozását a frakcióvezetői posztról, amit az Alaptörvény 17. módosításának parlamenti megszavazásával indokolt. Lapunk korábbi értesülése szerint Bóka János a legesélyesebb jelölt a frakcióvezetői tisztségre – Orbán Viktor ezen bejegyzése alapján ez pedig beigazolódott.

Bóka János munkára jelentkezik

Nem sokkal a pártelnök bejegyzésének közzététele után Bóka János egy videót osztott meg, amelyhez azt írta: „Munkára jelentkezem!”

A videóban azt mondta, azok közé tartozik, akik világának középpontjában Magyarország és a magyar emberek állnak. – Azok közé tartozom, akiknek fontos ezeréves államiságunk és zsidó-keresztény kultúránk. Azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy múltunk, jelenünk és jövőnk elválaszthatatlanul összeforrott Európával – folytatta, majd rámutatott:

Ellenzékben vagyunk, ez nagy felelősség.

– A legnagyobb ellenzéki parlamenti frakció vezetőjeként a normalitás és a józan ész hangját fogom képviselni. Azt vállalom, hogy az elmúlt 16 év eredményeit megvédem, közösségünk értékeit képviselem, ember és polgár maradok – hangsúlyozta Bóka János.

Szerdára egy sajtótájékoztatót is összehívtak, ahol Orbán Viktor és az új frakcióvezető fogadja majd a sajtó képviselőit.