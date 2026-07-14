Bóka János foglalhatja el Gulyás Gergely helyét

Gulyás Gergely után Bóka János lehet a Fidesz új frakcióvezetője – értesült az Origo a frakción belüli forrásától. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Gulyás Gergely hétfő délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Parlamentben, amelyen bejelentette lemondását a Fidesz parlamenti frakciójának éléről.

A politikus hangsúlyozta: a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon. – Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok a frakcióvezetői tisztségről, és azt kérem, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon – indokolta döntését, majd közölte, az Alaptörvény-módosítás minden eleme külön-külön is példátlan határátlépés, együtt pedig végképp az.

Gulyás Gergely még hétfő este elment az ATV Egyenes Beszéd műsorába is, ahol elárulta: a képviselőcsoportnak már megnevezte azt a személyt, akit utódjául szeretne. Eszerint pedig 17 személynek lenne esélye a frakcióból. Az Origo értesülését megerősíti, hogy a Népszava információi szerint is Bóka lehet a befutó, nekik több meg nem nevezett fideszes politikus is megerősítette a hírt. A kérdésben megkerestük hivatalosan is a Fidesz-frakció sajtóosztályát, amint reagálnak, cikkünket frissítjük.