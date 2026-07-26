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Bóka János

Bóka János figyelmeztet: illegitim lehet Hende Csaba utódja

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A Fidesz frakcióvezetője szerint indokolatlanul sietteti a Tisza-kormány a Hende Csaba helyére kerülő alkotmánybíró megválasztását, miközben az eltávolításával kapcsolatos jogi eljárások még folyamatban vannak. Bóka János arra figyelmeztetett: egy be nem töltetlen mandátum odaítélése tovább mélyítheti az alkotmányos válságot.
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Bóka János Facebook-bejegyzésében azt kifogásolta, hogy a Tisza Párt már július 27-én betöltené Hende Csaba szerinte alkotmányellenesen elvett mandátumát, holott a jelölésre mindössze bruttó két napot, a jelöltek értékelésére pedig bruttó másfél napot biztosítottak. 

Bóka János
Bóka János fontos üzenetet küldött az „őrzőknek” (Forrás: Facebook/Bóka János)

Mint írta, az Alaptörvény az alkotmánybíró megválasztására az üresedéstől számított hatvan napot enged, ezért szerinte semmi nem indokolja a rendkívüli sietséget.

Bóka János szerint önkény épül

Bóka János felhívta a figyelmet arra is, hogy a Hende Csabát megbízatásától megfosztó alaptörvényi és törvényi rendelkezésekkel szemben jelenleg is normakontroll- és alkotmányjogipanasz-eljárások vannak folyamatban. Amennyiben ezek eredményesek lesznek, álláspontja szerint kiderülhet, hogy valójában nincs is megüresedett alkotmánybírói mandátum.

Megvan a Tisza új alkotmánybíró-jelöltje

Ha nem megüresedett mandátumra választanak alkotmánybírót, az tovább súlyosbítja az alkotmányos válságot” 

– fogalmazott. Hozzátette: az illegitim módon eltávolított alkotmánybíró utódja sem lehet legitim, ezen pedig sem a jelölt szakmai elismertsége, sem a tudományos pályafutása nem változtat.

Bóka szerint az ilyen módon megválasztott alkotmánybíró maga is a politikai önkény áldozatává válhat. Bejegyzését azzal zárta: 

A jogállamiság lebontásával nem jogállamiság, hanem önkény épül – ezt pedig különösen azok figyelmébe ajánlotta, akiket éppen a jogállamiság őrzésével bíztak meg.

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