Bóka János figyelmeztet: illegitim lehet Hende Csaba utódja

Bóka János Facebook-bejegyzésében azt kifogásolta, hogy a Tisza Párt már július 27-én betöltené Hende Csaba szerinte alkotmányellenesen elvett mandátumát, holott a jelölésre mindössze bruttó két napot, a jelöltek értékelésére pedig bruttó másfél napot biztosítottak.

Bóka János fontos üzenetet küldött az „őrzőknek” (Forrás: Facebook/Bóka János)

Mint írta, az Alaptörvény az alkotmánybíró megválasztására az üresedéstől számított hatvan napot enged, ezért szerinte semmi nem indokolja a rendkívüli sietséget.

Bóka János szerint önkény épül

Bóka János felhívta a figyelmet arra is, hogy a Hende Csabát megbízatásától megfosztó alaptörvényi és törvényi rendelkezésekkel szemben jelenleg is normakontroll- és alkotmányjogipanasz-eljárások vannak folyamatban. Amennyiben ezek eredményesek lesznek, álláspontja szerint kiderülhet, hogy valójában nincs is megüresedett alkotmánybírói mandátum.