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Bóka János

Bóka János Magyar Péternek: Tisztázzák végre, mi az igazság az uniós forrásokról

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Újabb éles kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel és a Tisza Párttal szemben Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a pártnak egyértelmű választ kell adnia arra, hogy valóban sikerült-e elérni az uniós források felszabadítását, miközben az erről szóló jogszabály alkotmányosságát is megkérdőjelezte.
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Bóka Jánosuniós forrásokvideóMagyar Péter

Hergelés helyett beszéljünk tényszerűen az uniós források kérdéséről  - írta Facebook-oldalán megosztott bejegyzéséhez Bóka János, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. 

Bóka János Magyar Péternek: Tisztázzák végre, mi az igazság az uniós forrásokról
Bóka János Magyar Péternek: Tisztázzák végre, mi az igazság az uniós forrásokról
Fotó: Facebook/Bóka János

Bóka János Magyar Péternek: Tisztázzák végre, mi az igazság az uniós forrásokról

Bóka János a hozzá csatolt videóban elmondta, hogy Magyar Péter már megint össze-vissza beszél az uniós forrásokkal kapcsolatban. 

Jó lenne, ha  Tisza Párt és a Tisza-kormány végre tisztázná, hogy tényleg elhozták az uniós forrásokat vagy sem? Ha tényleg elhozták, akkor nem értem, mi az ok az aggodalomra. Ha pedig nem, akkor álljanak ki a választók elé és vallják be ezt a tényt, és jelöljék meg, hogy milyen további intézkedések kellenek még az uniós források elhozatalára

- fogalmazott a politikus. 

Bóka ezt követően arról beszélt, hogy minden parlamenti képviselő az alaptörvényre tett esküt, ezért fontos, hogy a kormánytöbbség biztosítsa és elfogadja a jogszabályok összhangját az alaptörvénnyel. Ezért nem érti, hogy ha az uniós forrásokról szóló törtvény nem ellentétes az alkotmánnyal, akkor mi a gond. 

Ha pedig ellentétes az alkotmánnyal, akkor ennek minden felelősségét a kormánytöbbség viseli, mert egy ilyen nagy jelentőségű ügyben sem voltak képesek az alkotmányos jogszabály elfogadására

- mondta Bóka János. 

A Fidesz parlamenti frakciójának vezetőjének teljes videóját itt meg is nézheted: 

 

 

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