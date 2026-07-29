Hergelés helyett beszéljünk tényszerűen az uniós források kérdéséről - írta Facebook-oldalán megosztott bejegyzéséhez Bóka János, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője.

Bóka János Magyar Péternek: Tisztázzák végre, mi az igazság az uniós forrásokról

Fotó: Facebook/Bóka János

Bóka János Magyar Péternek: Tisztázzák végre, mi az igazság az uniós forrásokról

Bóka János a hozzá csatolt videóban elmondta, hogy Magyar Péter már megint össze-vissza beszél az uniós forrásokkal kapcsolatban.

Jó lenne, ha Tisza Párt és a Tisza-kormány végre tisztázná, hogy tényleg elhozták az uniós forrásokat vagy sem? Ha tényleg elhozták, akkor nem értem, mi az ok az aggodalomra. Ha pedig nem, akkor álljanak ki a választók elé és vallják be ezt a tényt, és jelöljék meg, hogy milyen további intézkedések kellenek még az uniós források elhozatalára

- fogalmazott a politikus.

Bóka ezt követően arról beszélt, hogy minden parlamenti képviselő az alaptörvényre tett esküt, ezért fontos, hogy a kormánytöbbség biztosítsa és elfogadja a jogszabályok összhangját az alaptörvénnyel. Ezért nem érti, hogy ha az uniós forrásokról szóló törtvény nem ellentétes az alkotmánnyal, akkor mi a gond.

Ha pedig ellentétes az alkotmánnyal, akkor ennek minden felelősségét a kormánytöbbség viseli, mert egy ilyen nagy jelentőségű ügyben sem voltak képesek az alkotmányos jogszabály elfogadására

- mondta Bóka János.

A Fidesz parlamenti frakciójának vezetőjének teljes videóját itt meg is nézheted: