Sokan Szűcs Gábort akarják, mégis Bóka János lehet a befutó – itt a magyarázat

– Azoknak van jó esélyük a tippversenyben, akik Bóka Jánost tartják a legesélyesebb utódnak – jelentette ki az Origo megkeresésére Deák Dániel politikai elemző. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Gulyás Gergely hétfő délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Parlamentben, és bejelentette lemondását a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. A politikus hangsúlyozta: a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon.

Gulyás Gergely hétfő délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Parlamentben, és bejelentette lemondását a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. A legfrissebb sajtóértesülések szerint Bóka János lehet majd az utódja (Fotó: Mediaworks)

Azonnal elkezdődött a találgatás

– Úgy döntöttem, hogy lemondok a frakcióvezetői tisztségről, és azt kérem, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon – indokolta döntését, majd közölte, az Alaptörvény-módosítás minden eleme külön-külön is példátlan határátlépés, együtt pedig végképp az.

A bejelentés után azonnal elindult a találgatás: ki lesz Gulyás Gergely utódja, ki lehet a legalkalmasabb a Fidesz-frakció élére?

Több név is felmerült, Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai igazgatója szerint például Szűcs Gábor képviselőt tartotta egy lehetséges jelöltnek, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, a Fidesznek egy polgári, középre húzó politikust kellene választani. Példának Bóka János képviselőt említette meg, aki fiatalabb generációt képvisel, európai szinten is ismert politikus, és parlamenti frakcióvezetőként még nem próbálhatta ki magát. Jelenleg úgy tűnik, mintha a baloldali politológus meglátásai egybeesnének a Fideszben kirajzolódó iránnyal.

Az Origo kedden arról értesült, Bóka János a legesélyesebb jelölt Gulyás Gergely helyére (Forrás: Facebook)

Lapunk kedden ugyanis arról értesült, Bóka János a legesélyesebb jelölt Gulyás Gergely helyére. Megkerestük Deák Dánielt, ő hogy látja: miért az egykori európai ügyekért felelős miniszterről gondolhatják úgy, hogy ő a legalkalmasabb a Fidesz-frakció élére? Az elemző szerint egy olyan karakter lehet sikeres, amelyet korábban Gulyás Gergely is képviselt:

egy higgadt, jogászi habitusú politikus, aki kimérten, de határozottan válaszol. Hasonló karakter volt korábban Navracsics Tibor is frakcióvezetőként.

Magyar Péterrel szemben ez a stílus lehet eredményes, hiszen ő egy impulzív politikus, aki az erőteljes támadásokban látja a politikai lehetőséget. – A politikai színházhoz hozzátartozik a személyeskedő, durva kritikákkal tarkított, látványos parlamenti vita. Ez a miniszterelnök érdeke – mondta, rámutatva: ha azonban egy Navracsics Tiborhoz vagy Gulyás Gergelyhez hasonló stílusú frakcióvezető kerül a posztra, az Magyar Péternek kevésbé előnyös.