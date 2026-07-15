Sokan Szűcs Gábort akarják, mégis Bóka János lehet a befutó – itt a magyarázat

– Azoknak van jó esélyük a tippversenyben, akik Bóka Jánost tartják a legesélyesebb utódnak – jelentette ki az Origo megkeresésére Deák Dániel politikai elemző. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Gulyás Gergely hétfő délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Parlamentben, és bejelentette lemondását a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. A politikus hangsúlyozta: a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon.
Azonnal elkezdődött a találgatás
– Úgy döntöttem, hogy lemondok a frakcióvezetői tisztségről, és azt kérem, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon – indokolta döntését, majd közölte, az Alaptörvény-módosítás minden eleme külön-külön is példátlan határátlépés, együtt pedig végképp az.
A bejelentés után azonnal elindult a találgatás: ki lesz Gulyás Gergely utódja, ki lehet a legalkalmasabb a Fidesz-frakció élére?
Több név is felmerült, Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai igazgatója szerint például Szűcs Gábor képviselőt tartotta egy lehetséges jelöltnek, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, a Fidesznek egy polgári, középre húzó politikust kellene választani. Példának Bóka János képviselőt említette meg, aki fiatalabb generációt képvisel, európai szinten is ismert politikus, és parlamenti frakcióvezetőként még nem próbálhatta ki magát. Jelenleg úgy tűnik, mintha a baloldali politológus meglátásai egybeesnének a Fideszben kirajzolódó iránnyal.
Lapunk kedden ugyanis arról értesült, Bóka János a legesélyesebb jelölt Gulyás Gergely helyére. Megkerestük Deák Dánielt, ő hogy látja: miért az egykori európai ügyekért felelős miniszterről gondolhatják úgy, hogy ő a legalkalmasabb a Fidesz-frakció élére? Az elemző szerint egy olyan karakter lehet sikeres, amelyet korábban Gulyás Gergely is képviselt:
egy higgadt, jogászi habitusú politikus, aki kimérten, de határozottan válaszol. Hasonló karakter volt korábban Navracsics Tibor is frakcióvezetőként.
Magyar Péterrel szemben ez a stílus lehet eredményes, hiszen ő egy impulzív politikus, aki az erőteljes támadásokban látja a politikai lehetőséget. – A politikai színházhoz hozzátartozik a személyeskedő, durva kritikákkal tarkított, látványos parlamenti vita. Ez a miniszterelnök érdeke – mondta, rámutatva: ha azonban egy Navracsics Tiborhoz vagy Gulyás Gergelyhez hasonló stílusú frakcióvezető kerül a posztra, az Magyar Péternek kevésbé előnyös.
A személyes kapcsolat
Emlékeztetett arra is, ráadásul Gulyás Gergely esetében volt egy személyes szál is: régi ismeretség, baráti kapcsolat kötötte Magyar Péterhez. Ez adott egy plusz izgalmat a parlamenti közvetítéseknek, amire Magyar Péter többször rá is játszott. Az volt az érdeke, hogy kialakuljon egyfajta szappanopera-hangulat a parlamenti vitákban.
Ha Bóka János lesz az új frakcióvezető, ez a személyes szál megszűnik. Ő is egy kimért, nyugodt jogász, hasonló karaktert képvisel, mint Navracsics Tibor vagy Gulyás Gergely, ugyanakkor már nincs meg az a személyes kapcsolat Magyar Péterrel. Emiatt az általa felépített politikai színház egyik fontos izgalmi faktora is eltűnik
– magyarázta.
Deák Dániel szerint azonban van még egy fontos szempont, ami Bóka János mellett szól:
tagja a Fidesz elnökségének, ezért közvetlen kapcsolatban áll a párt vezetésével és Orbán Viktorral.
Fontos, hogy a frakcióvezető és a pártvezetés között folyamatos legyen az információáramlás. Az elnökség tagjai közül egyedül ő parlamenti képviselő, akire nem vonatkozik a mandátumkorlátozás. Gál Kinga európai parlamenti képviselő, a salgótarjáni polgármester pedig nem országgyűlési képviselő, Gyopáros Alpárra pedig szintén vonatkozik.
– Bóka János karakterében Navracsics Tiborhoz és Gulyás Gergelyhez áll közel. Véleményem szerint ez a nyerő taktika Magyar Péterrel szemben, akinek a politikai stílusa sok szempontból Gyurcsány Ferencéhez hasonlítható. Ezért szerintem azoknak van jó esélyük a tippversenyben, akik Bóka Jánost tartják a legesélyesebb utódnak – összegzett az elemző.
Miért Bóka János? Miért nem Szűcs Gábor?
A Fidesz-táborban Gulyás Gergely lemondása után sokan abban kezdtek el reménykedni, Szűcs Gábor kerülhet a frakció élére. A fiatal képviselő hamar elnyerte a jobboldali szavazók szimpátiáját, hiszen már sokat bizonyított energikus, határozott fellépésével – sokan pedig úgy véli, pont erre lenne szükség Magyar Péter ellen.
Deák Dániel úgy látja, ez elsősorban a Fidesz kemény magjának az elvárása: ők azt szeretnék látni, hogy valaki keményen visszaszól Magyar Péternek, és éles parlamenti viták alakulnak ki. Szűcs Gábor, vagy például Balla György az elmúlt hetekben éppen arról vált ismertté, hogy határozottan vissza tudtak szólni Magyar Péternek.
Ugyanakkor itt van egy érdekes helyzet. Sok esetben az, ami a Fidesz vagy a jobboldal kemény magjának tetszik, a teljes társadalomban már nem biztos, hogy ugyanazt a hatást váltja ki
– mutatott rá, majd kifejtette: ha ugyanis egy Szűcs Gábor karakteréhez hasonló, konfrontatívabb politikus lesz a frakcióvezető, akkor még nagyobb figyelem irányul a parlamenti vitákra. Márpedig ezekben a vitákban Magyar Péter órákon keresztül beszélhet: ezzel az ő kommunikációja még több emberhez jut el, és azt is mindenki láthatja, ahogy a pulpitusról bírálja a fideszes képviselőket.
Ez értelemszerűen nem a Fidesz érdeke. Ezért szerintem sokkal előnyösebb egy olyan karakter, aki hiteles, mérsékelt személyiségként jelenik meg
– vélekedett.
Deák Dániel szerint Szűcs Gábor esetében ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy mindössze három hónapja országgyűlési képviselő – tehát még nincs meg az a politikai rutinja, amely például Bóka Jánosnak már megvan. Ő korábban miniszter volt, vagyis a politika legfelsőbb szintjén szerzett vezetői tapasztalatot. – Ez pedig komoly előnyt jelent egy parlamenti frakció vezetésében is, hiszen itt jogszabályokról kell dönteni, törvényjavaslatokat kell koordinálni, meghatározni, hogy mit támogasson vagy bíráljon a frakció, illetve egyben kell tartani egy nagy képviselőcsoportot. Ez már egészen más típusú feladat, mint egy-egy sikeres parlamenti felszólalás – hangsúlyozta az elemző.
A Fidesz egyelőre hivatalosan nem nevezte meg Gulyás Gergely utódját. A kérdésben megkerestük a Fidesz-frakció sajtóosztályát, amint reagálnak, beszámolunk róla.