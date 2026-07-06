A fővárosi agglomerációban élőket érintő bejelentést tett Vitézy Dávid

Újjáélesztik a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét – közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videójában. Vitézy Dávid az új, 922-es számú éjszakai buszjáraton beszélgetett Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Budakeszi és Budaörs térségének országgyűlési képviselőjével. A közös videóban elhangzott: a közlekedésfejlesztési terv négy évvel ezelőtt került az asztalfiókba, miután „Lázár János egy filctollal áthúzta ezt is”. A beruházás előkészítését azonban most folytatják.

Pósfai és Vitézy egyetértettek: leporolják a Budakeszi úti buszsáv kiépítésének tervét Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen, mintegy 20 perccel gyorsíthatná a fővrosba való bejutást a közösségi közlekedést használók számára.

Hatalmas felfordulásra lehet számítani a Budakeszi úton

A miniszter közlése szerint a beruházás nem pusztán útburkolati átalakítást jelent, mert a Budakeszi út nagy részén előbb meg kell oldani a nyílt árkos csapadékvíz-elvezető csatorna befedését, az út alatti csatornarendszer kiépítését, valamint egy harmadik forgalmi (busz)sáv kialakítását.

Vitézy Dávid jelezte: a beruházás sokba kerül majd és több évig tarthat, a kivitelezés idején pedig közlekedési nehézségekre kell számítaniuk mind az autóval, mind a busszal közlekedőknek.

Hozzátette, amennyiben a kormány is támogatja, a projektet újraindítják, de a megvalósítás előtt még előkészítési, engedélyezési és összehangolási feladatokat kell elvégezni. Ezért a következő fél-egy év feladata a félbemaradt tervek befejezése, az engedélyezés és a közműszolgáltatókkal való megállapodás lesz.