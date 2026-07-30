Eljárás indul a Bűnvadászok ellen

Ombudsmani eljárás indul a Mi Hazánkhoz kötődő Bűnvadászok ellen – tájékoztatta az Origót Pakusza Zoltán, a párt alelnöke. A szervezet önvédelmi és érdekérvényesítő jellegű közéleti csoportként, valamint YouTube-csatornaként működik, és elsősorban vitatott lakásfoglalási, illetve közbiztonsági ügyekben lép fel.

Ombudsmani eljárás indul a Mi Hazánkhoz köthető Bűnvadászok ellen (Forrás: Facebook)

A szervezettel szemben 2025 tavaszán, még az Orbán-kormány idején is történt hatósági fellépés.

Pakusza Zoltán szerint a két ügy közötti párhuzam azt bizonyítja, hogy ezen a területen nem történt valódi rendszerváltás.