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Bűnvadászok

Eljárás indul a Bűnvadászok ellen

25 perce
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Nem eljárást kellene indítani, hanem megköszönni a tevékenységüket – közölte Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke. A Bűnvadászok csatornája több mint 400 ezer feliratkozóval rendelkezik.
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BűnvadászokMi HazánkPakusza ZoltánombudsmanTisza-kormányOrbán-kormány

Ombudsmani eljárás indul a Mi Hazánkhoz kötődő Bűnvadászok ellen – tájékoztatta az Origót Pakusza Zoltán, a párt alelnöke. A szervezet önvédelmi és érdekérvényesítő jellegű közéleti csoportként, valamint YouTube-csatornaként működik, és elsősorban vitatott lakásfoglalási, illetve közbiztonsági ügyekben lép fel.

Bűnvadászok
Ombudsmani eljárás indul a Mi Hazánkhoz köthető Bűnvadászok ellen (Forrás: Facebook)

A szervezettel szemben 2025 tavaszán, még az Orbán-kormány idején is történt hatósági fellépés.

Pakusza Zoltán szerint a két ügy közötti párhuzam azt bizonyítja, hogy ezen a területen nem történt valódi rendszerváltás.

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A Bűnvadászok köszönetet érdemelnének a Mi Hazánk szerint

A Mi Hazánk alelnöke emlékeztetett: a Bűnvadászok az elmúlt években több százmillió forint értékű ingatlant juttattak vissza jogos tulajdonosaiknak, miközben tevékenységük során saját testi épségüket is kockáztatták.

A Bűnvadászok ellen nem eljárást kellene indítani, hanem megköszönni a tevékenységüket

– fogalmazott a Mi Hazánk alelnöke. Bár jogi szempontból vitatott a csoport tevékenysége, népszerűsége a magyar lakosság körében vitathatatlan: YouTube-csatornájuk több mint 400 ezer feliratkozóval rendelkezik.

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