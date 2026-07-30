Eljárás indul a Bűnvadászok ellen

Ombudsmani eljárás indul a Mi Hazánkhoz kötődő Bűnvadászok ellen – tájékoztatta az Origót Pakusza Zoltán, a párt alelnöke. A szervezet önvédelmi és érdekérvényesítő jellegű közéleti csoportként, valamint YouTube-csatornaként működik, és elsősorban vitatott lakásfoglalási, illetve közbiztonsági ügyekben lép fel.
A szervezettel szemben 2025 tavaszán, még az Orbán-kormány idején is történt hatósági fellépés.
Pakusza Zoltán szerint a két ügy közötti párhuzam azt bizonyítja, hogy ezen a területen nem történt valódi rendszerváltás.
A Bűnvadászok köszönetet érdemelnének a Mi Hazánk szerint
A Mi Hazánk alelnöke emlékeztetett: a Bűnvadászok az elmúlt években több százmillió forint értékű ingatlant juttattak vissza jogos tulajdonosaiknak, miközben tevékenységük során saját testi épségüket is kockáztatták.
A Bűnvadászok ellen nem eljárást kellene indítani, hanem megköszönni a tevékenységüket
– fogalmazott a Mi Hazánk alelnöke. Bár jogi szempontból vitatott a csoport tevékenysége, népszerűsége a magyar lakosság körében vitathatatlan: YouTube-csatornájuk több mint 400 ezer feliratkozóval rendelkezik.