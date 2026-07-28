Megszólalt Bús Balázs, miután meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben

Közleményt adott ki Bús Balázs, miután a Központi Nyomozó Főügyészség az óbudai korrupciós ügyben hivatali visszaéléssel, illetve vezető beosztású hivatalos személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsította meg. A volt III. kerületi polgármester a Facebookon közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy ellene hamis vádak alapján indult eljárás, politikai fogolynak nevezte magát, és úgy fogalmazott, hogy szerinte Magyarországon megszűnt a jogállam és a demokrácia. A közleményt védőjén keresztül juttatta el, és a kihallgatása során az ügyészséget is tájékoztatta arról, hogy azt nyilvánosságra hozza.

Bús Balázs szerint az egyetlen „vétke” az, hogy fideszes volt (Fotó: Béres Attila)

Bús Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik ellene

A volt polgármester a Facebookon közzétett közleményében azt állította, hogy az ellene folyó eljárás politikai indíttatású.

Kijelentette, hogy sem óbudai polgármesterként, sem a Nemzeti Kulturális Alap tisztségviselőjeként nem követett el jogsértést, törvénytelenséget vagy mulasztást.

Bús Balázs szerint az eljárás valódi oka politikai hovatartozása. Úgy fogalmazott, hogy egyetlen „bűne”, hogy fideszes volt, és azt állította, hogy a jelenlegi politikai vezetés célja az ellenfelek ellehetetlenítése.

Bús Balázs leszögezte:

a vele szembeni vádak hamisak és feltételezéseken alapulnak, a bíróság előtt pedig szerinte pontról pontra cáfolta azokat;

meggyőződése szerint július 13-án Magyarországon megszűnt a jogállam és a demokrácia, ezért a „Tisza-rendszer politikai foglyának” tartja magát;

polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést nem követett el;

Magyar Péter valótlanságokat állít az NKA működéséről, amikor 17 milliárd forint eltűnéséről beszél. Azt írta, hogy semmi nem tűnt el, és több mint 10 milliárd forintos maradvánnyal adták át az intézményt az új vezetésnek.

elfogadhatatlan, hogy politikai okokból bárkit börtönbe zárhatnak, valamint hogy jogerős ítélet nélkül korlátozzák a szabadságot, a családi kapcsolattartást és a vallásgyakorlást;

korábban, a sorkatonai szolgálat alatt és az Állami Egyházügyi Hivatal időszakában is politikai nyomás érte.

Az ügyészség szerint korrupciós rendszer működött Óbudán

Mint korábban az Origó beszámolt róla, a Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint Bús Balázst – aki 2002 és 2006 között a III. kerület alpolgármestere, 2006 októbere és 2019 októbere között pedig polgármestere volt – vezető beosztású hivatalos személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítják.

Az ügyészség szerint a nyomozásban eddig 33 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A megalapozott gyanú alapján Bús Balázs, Puskás Péter, Czeglédy Gergő, Kiss László és társaik 2008-tól olyan korrupciós rendszert működtettek a III. kerületben, amelynek révén önkormányzati pozíciójukat kihasználva rendszeres bevételre tettek szert.

A vádhatóság szerint az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért korrupciós pénzt fizető gazdasági szereplőkkel Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával Puskás Péter állapodott meg. Az ügyészség szerint a 2011 és 2020 közötti időszakban Bús Balázs legalább 150 millió forintot kapott a vesztegetési pénzekből.