Megszólalt Bús Balázs, miután meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben

Közleményt adott ki Bús Balázs, miután a Központi Nyomozó Főügyészség az óbudai korrupciós ügyben hivatali visszaéléssel, illetve vezető beosztású hivatalos személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsította meg. A volt III. kerületi polgármester a Facebookon közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy ellene hamis vádak alapján indult eljárás, politikai fogolynak nevezte magát, és úgy fogalmazott, hogy szerinte Magyarországon megszűnt a jogállam és a demokrácia. A közleményt védőjén keresztül juttatta el, és a kihallgatása során az ügyészséget is tájékoztatta arról, hogy azt nyilvánosságra hozza.
Bús Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik ellene
A volt polgármester a Facebookon közzétett közleményében azt állította, hogy az ellene folyó eljárás politikai indíttatású.
Kijelentette, hogy sem óbudai polgármesterként, sem a Nemzeti Kulturális Alap tisztségviselőjeként nem követett el jogsértést, törvénytelenséget vagy mulasztást.
Bús Balázs szerint az eljárás valódi oka politikai hovatartozása. Úgy fogalmazott, hogy egyetlen „bűne”, hogy fideszes volt, és azt állította, hogy a jelenlegi politikai vezetés célja az ellenfelek ellehetetlenítése.
Bús Balázs leszögezte:
- a vele szembeni vádak hamisak és feltételezéseken alapulnak, a bíróság előtt pedig szerinte pontról pontra cáfolta azokat;
- meggyőződése szerint július 13-án Magyarországon megszűnt a jogállam és a demokrácia, ezért a „Tisza-rendszer politikai foglyának” tartja magát;
- polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést nem követett el;
- Magyar Péter valótlanságokat állít az NKA működéséről, amikor 17 milliárd forint eltűnéséről beszél. Azt írta, hogy semmi nem tűnt el, és több mint 10 milliárd forintos maradvánnyal adták át az intézményt az új vezetésnek.
- elfogadhatatlan, hogy politikai okokból bárkit börtönbe zárhatnak, valamint hogy jogerős ítélet nélkül korlátozzák a szabadságot, a családi kapcsolattartást és a vallásgyakorlást;
- korábban, a sorkatonai szolgálat alatt és az Állami Egyházügyi Hivatal időszakában is politikai nyomás érte.
Az ügyészség szerint korrupciós rendszer működött Óbudán
Mint korábban az Origó beszámolt róla, a Központi Nyomozó Főügyészség közlése szerint Bús Balázst – aki 2002 és 2006 között a III. kerület alpolgármestere, 2006 októbere és 2019 októbere között pedig polgármestere volt – vezető beosztású hivatalos személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítják.
Az ügyészség szerint a nyomozásban eddig 33 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A megalapozott gyanú alapján Bús Balázs, Puskás Péter, Czeglédy Gergő, Kiss László és társaik 2008-tól olyan korrupciós rendszert működtettek a III. kerületben, amelynek révén önkormányzati pozíciójukat kihasználva rendszeres bevételre tettek szert.
A vádhatóság szerint az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért korrupciós pénzt fizető gazdasági szereplőkkel Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával Puskás Péter állapodott meg. Az ügyészség szerint a 2011 és 2020 közötti időszakban Bús Balázs legalább 150 millió forintot kapott a vesztegetési pénzekből.
A volt polgármester teljes közleménye alább olvasható el:
Bús Balázs, védőjén keresztül az alábbi közleményt juttatta el. A közlemény facebookon történő megjelenését a mai kihallgatás során jelezte az ügyészség részére.
„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van”
- 5 hete hurcolt el otthonomból a NAV hamis és feltételezéseken alapuló vádakkal.
- A bíróság előtt a vádakat pontról pontra cáfoltam, de Magyar Péter elvárásai szerint jogsértő és törvénytelen módon politikai döntést hozott a bíróság. Mint A tanú című filmben.
- Polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követtem el. Egyetlen „bűnöm”, hogy fideszes voltam. Magyar Péter gátlástalanul hazudik, amikor azt üvölti, hogy 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból. Semmi nem tűnt el. Ezzel szemben tény, hogy több, mint 10 milliárd forint maradvánnyal adtuk át az NKA-t az új miniszternek, a folyamatban levő pályázatokkal együtt.
- 37 évvel a rendszerváltás után nem gondoltam, hogy átélem dédszüleim történetét, akiknek az 50-es években elvették a házukat, iparukat, vagyonukat és kitelepítették őket Fegyvernekre, csak mert polgárok voltak és nem kommunisták. Ma mindenki ugyanerre számíthat, ha nem ismeri Magyar „Cipolla” Pétert.
- 40 éve a magyar sorkatonai szolgálat alatt a III/IV-es ügyosztály (katonai elhárítás) figyeltetett meg és próbált besúgóvá tenni. Nem sikerült.
- Utána (1987) az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) próbált politikai okokból az Esztergomi Hittudományi Főiskoláról eltávolítani. Nem sikerült.
- Meggyőződésem, hogy július 13-án Magyarországon megszűnt a jogállam és demokrácia, magamat a Tisza rendszer politikai foglyának tartom.
- Elfogadhatatlan, hogy a hatóságok a bolsevik Magyar Péter utasításai szerint politikai okokból bárkit börtönbe zárhat.
- Elfogadhatatlan, hogy a bíróság mérlegelés és gondolkodás nélkül végrehajtja a politikai befolyás alá került ügyészség hamis vádjait.
- Elfogadhatatlan, hogy a bíróság a döntéseiről hamarabb tájékoztatja a sajtót, mint az érintettet.
- Elfogadhatatlan, hogy a tiszás hatalom önös érdekből, jogerős ítélet nélkül korlátozza a szabadságot, a családi kapcsolattartást és a szabad vallásgyakorlást.
„Vajon valóban igazságot szóltok,
igazságos ítéletet hoztok, emberek fiai?
Nem! Szívetekbe gonoszat műveltek,
kezetek igazságtalanságot sző a földön.
Örvend majd az igaz, amikor látja a bosszút, és a bűnösök vérében mossa lábait.
Mégis van jutalma az igaznak,
Bizony van Isten, aki igazságot szolgáltat nekik a földön!”
(Zsolt 58. 2-3, 11-12)
Szeged, Csillag börtön 2026. július 28.
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