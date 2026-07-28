Bús Balázst meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben

Vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja az ügyészség Bús Balázst, aki 2002 és 2006 között a III. kerület alpolgármestere, 2006 októbere és 2019 októbere között pedig polgármestere volt – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

Bús Balázs volt polgármestert is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben (Fotó: Wikipedia)

A Központi Nyomozó Főügyészségen korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban ezzel harmincháromra nőtt a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma.

Bús Balázs és Kiss László is érintett

A közölt megalapozott gyanú lényege szerint Bús Balázs, Puskás Péter, valamint Czeglédy Gergő, Kiss László és társaik a III. kerületi önkormányzat működése körében 2008-tól

olyan korrupciós rendszert működtettek, amely révén az önkormányzati pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételre tettek szert,

függetlenül attól, hogy az adott választási ciklust az önkormányzatot vezetve vagy ellenzékben töltötték.

Az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért korrupciós pénzt fizető gazdasági szereplőkkel, illetve azok képviselőivel az ügyészség szerint Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával Puskás Péter alpolgármester állapodott meg.

A III. kerületi önkormányzat által parkfenntartás és közterület-kezelés, valamint közétkeztetés tárgyban kötött megállapodásokra figyelemmel, a gyanúsítottak által átvett vesztegetési pénzekből 2011 és 2020 között Bús Balázs legkevesebb 150 millió forintot kapott.

A gyanúsított nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

A nyomozás érdekében az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről további információ jelenleg nem közölhető – ismertette az ügyészség.