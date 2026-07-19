Szijjártó Péter már BYD-s vezetőként ajánlott segítséget Botka Lászlónak

Szegeden a BYD még építkezik, semmilyen termelő munka nincsen. Ehhez a legszigorúbb EU-s szabályoknak, amik a magyar jogszabályok is, kell megfelelnie – jelentette ki Botka László. Szeged polgármestere azt is elmondta a közösségi oldalán, hogy nem lesz akkugyártás, ahogy semmilyen vegyipari tevékenység sem. A közgyűlés az elmúlt években minden ránk tartozó ügyben tájékoztatást kapott, és egyhangú támogató döntéseket hozott – tette hozzá.

Egyértelmű kijelentéseket tett Botka László a BYD-val kapcsolatban Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Még 2023 szeptemberében nem a BYD-nak, hanem az államtól kapott 300 hektáros Új Ipari Parknak adtak az építkezések idejére építményadó-kedvezményt.

A BYD akkor még tárgyalt Németországgal, Franciaországgal, Lengyelországgal és több EU-n kívüli országgal

– magyarázta a polgármester. Hozzátette: ha a BYD úgy döntött volna, hogy nem Szegeden épít gyárat, az adókedvezmény a területre más beruházójának is meg lett volna.

A BYD az egyik legnagyobb beruházó Magyarországon, Komáromban fejleszteni akarja az elektromosautóbusz-gyárat, Budapesten építi az európai központját, a zöld kutatási-fejlesztési tevékenységét is ide akarja hozni – hívta fel a figyelmet Botka László. Majd rámutatott: ezért döntött úgy a Szegedi Közgyűlés, hogy előzetesen kikérik az új kormány véleményét, hogy veszélyezteti-e a helyi építményadó-kedvezmény megvonása ezen nemzetgazdaságilag meghatározó beruházásokat. A polgármester elmondása szerint még várják a választ.

A polgármester Szijjártó Péterrel kapcsolatban elmondta, hogy a sajtóból értesült, hogy a korábbi miniszternek a BYD globális vezetői megbízatást adott.

A bejelentés után felhívott, és rövid, egy perces beszélgetésünkben arról tájékoztatott, hogy a cég nemzetközi kapcsolataiért fog felelni, semmi köze a magyarországi beruházásokhoz, de miután ott lesz a világcég legfelsőbb vezetésében, ha bármi kérdésünk, problémánk, javaslatunk lesz, keressük, és próbál segíteni

– mondta el Botka László.

A BYD Szeged történelmének legnagyobb ipari fejlesztése

A BYD-beruházás Szeged történelmének legnagyobb ipari fejlesztése, 1600 milliárd forint, több ezer új munkahelyet teremt és sok milliárd forint éves iparűzési adót hoz a városnak – ismertette a polgármester. Majd kiemelte:

Kérem öncélú, kétségbeesett, hazug támadásoktól mentesíteni! Szeged érdeke az első! Építsük együtt a fejlődő, élhető, gyönyörű Szegedet!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szijjártó Péter lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, mert nemzetközi vezetői pozíciót vállalt a BYD-nál. A volt külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint a világ vezető új energiájú járműgyártójánál a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd. A bejelentés szerint Szijjártó Péter a megtisztelő ajánlat miatt döntött úgy, hogy befejezi parlamenti képviselői munkáját.