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Császár Attila

Őrökkel vezették ki az MTVA épületéből az ismert riportert

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Megalázó körülmények között kirúgták az MTVA ismert riporterét. Biztonsági őrökkel vezették ki az épületből Császár Attila televíziós újságírót, aki korábban kérdezni mert Magyar Pétertől.
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Császár AttilaTisza PártMTVA székházagresszióbohár dánielriporterMagyar Péter

Kirúgták az MTVA-ból Császár Attila riportert, akit elmondása szerint biztonsági őrökkel vezettek ki az épületből, és személyes tárgyait is alig engedték összeszedni – derül ki Bohár Dániel Facebook-bejegyzéséből. Emlékeztetett: a televíziós újságíró „bűne” az volt, hogy kérdezni merte Magyar Pétert.

Császár Attila
Nem ez az első alkalom, hogy Császár Attila a tiszások áldozatává válik (Forrás: YouTube)

 

Császár Attila a riporter szakma legendája! Kiállok mellette! Veled vagyok, Csaszi!”

– írta a riporter.

Nemzetközi vizsgálat indult: a Tisza rendezvényén életveszélyesen fenyegették az M1 riporterét

 

Nem először került célkeresztbe Császár Attila

Nem először válik Császár Attila támadások célpontjává. Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, a Tisza Párt kötcsei rendezvényén

a riportert életveszélyesen megfenyegették,

majd egy olyan édesanyának is nekimentek, aki a védelmére kelt. Korábban a Nemzeti Meneten is inzultus érte az újságírót, a tudósítás közben lökdösték és megütötték.

Hogy Császár Attila esete egyedi-e, vagy más újságírók, riporterek is hasonló sorsra jutnak, egyelőre nem tudni.

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