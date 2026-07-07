Őrökkel vezették ki az MTVA épületéből az ismert riportert

Nem először került célkeresztbe Császár Attila

Nem először válik Császár Attila támadások célpontjává. Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, a Tisza Párt kötcsei rendezvényén

a riportert életveszélyesen megfenyegették,

majd egy olyan édesanyának is nekimentek, aki a védelmére kelt. Korábban a Nemzeti Meneten is inzultus érte az újságírót, a tudósítás közben lökdösték és megütötték.

Hogy Császár Attila esete egyedi-e, vagy más újságírók, riporterek is hasonló sorsra jutnak, egyelőre nem tudni.