Őrökkel vezették ki az MTVA épületéből az ismert riportert

Kirúgták az MTVA-ból Császár Attila riportert, akit elmondása szerint biztonsági őrökkel vezettek ki az épületből, és személyes tárgyait is alig engedték összeszedni – derül ki Bohár Dániel Facebook-bejegyzéséből. Emlékeztetett: a televíziós újságíró „bűne” az volt, hogy kérdezni merte Magyar Pétert.
Császár Attila a riporter szakma legendája! Kiállok mellette! Veled vagyok, Csaszi!”
– írta a riporter.
Nem először került célkeresztbe Császár Attila
Nem először válik Császár Attila támadások célpontjává. Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, a Tisza Párt kötcsei rendezvényén
a riportert életveszélyesen megfenyegették,
majd egy olyan édesanyának is nekimentek, aki a védelmére kelt. Korábban a Nemzeti Meneten is inzultus érte az újságírót, a tudósítás közben lökdösték és megütötték.
Hogy Császár Attila esete egyedi-e, vagy más újságírók, riporterek is hasonló sorsra jutnak, egyelőre nem tudni.