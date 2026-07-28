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Cser-Palkovics András

Döglött lóval üzent Magyar Péter, kemény választ kapott Cser-Palkovicstól

1 órája
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Székesfehérvár polgármestere szerint álcivil fórumokkal indította el fehérvári választási kampányát a Tisza és politikai holdudvara. Cser-Palkovics András bejegyzése alatt Magyar Péter is megjelent, mire a városvezető arra kérte a miniszterelnököt: a kommentelés mellett a várost érintő ügyekre is fordítson figyelmet.
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Cser-Palkovics AndrásTisza PártlemondásSzékesfehérvárKommentháborúönkormányzati választásMagyar Péter

Egy Bébic utcai telek miatt meghirdetett lakossági fórum robbantott ki politikai szócsatát Székesfehérváron. Cser-Palkovics András szerint rövid időn belül már a második olyan „álcivil tájékoztató fórumot” szervezik meg a városban, amely hazugságokra vagy félinformációkra épül, valódi célja pedig nem a helyiek tájékoztatása, hanem a politikai hangulatkeltés. 

Cser-Palkovics
Cser-Palkovics András szrint a Tisza és szatellitjei elindították választási kampányukat (Forrás: Facebook/Cser-Palkovics András)

Cser-Palkovics: Hülyének nézik az embereket

A polgármester szerint a fórum szervezői azt a látszatot próbálják kelteni, hogy egy felháborodott lakóközösség nevében lépnek fel, miközben azt sugallják, hogy az önkormányzat és a polgármester nem tájékoztatja megfelelően az embereket.

Nyilván azért dolgozik az ember napi 12 órát, mert nem érdekli valami”

 – jegyezte meg ironikusan Cser-Palkovics András. A városvezető ennél is tovább ment: szerinte a rendezvények valójában az önkormányzat, a körzet képviselője és személyesen ellene irányuló politikai hergelést szolgálják.

Úgy fogalmazott, az álcivil körítés egyrészt azt mutatja, hogy a szervezők hülyének nézik az embereket, másrészt pedig azt, hogy nem merik nyíltan vállalni politikai szándékaikat. 

Szerinte egy demokráciában bárki készülhet politikai szerepre vagy indulhat a választáson, ehhez azonban őszintén ki kell mondania, hogy le akarja váltani a jelenlegi városvezetést.

Cser-Palkovics András
Kommentháború robbant ki Magyar Péter és Cser-Palkovics András között (Forrás: Képernyőkép)
Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy arra még mi sem számítottunk

Magyar Péter döglött lovat emlegetett, a polgármester visszaszúrt

A bejegyzés alatt Magyar Péter miniszterelnök is feltűnt, aki röviden annyit írt:

Ha észreveszed, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla!”

Cser-Palkovics András válaszában jelezte, hogy mindig megtisztelőnek tartja, amikor a miniszterelnök időt szakít arra, hogy kommenteljen nála. Rögtön hozzá is tette: ilyenkor mindig elgondolkodik azon, hogyan fér bele Magyar Péter idejébe ez a kommentelési tempó. Ezután komolyabb hangra váltott. Azt írta, bízik abban, hogy a miniszterelnök az önkormányzati és fehérvári ügyekről szóló többi bejegyzését is figyelemmel kíséri, és érdemi egyeztetésre is sor kerülhet. 

Én nyitott vagyok ezekre, akár Fehérváron, akár Pesten”

 – invitálta a miniszterelnököt Cser-Palkovics. Kettejük közt nem ez az első pengeváltás: mint ahogy arról az Origo is beszámolt, áprilisban a frissen megválasztott Magyar Péter nyílt üzenetben szólította lemondásra a polgármestert, amit ő visszautasított.

A Bébic utcai telek ügye így pillanatok alatt országos politikai adok-kapokká vált. Cser-Palkovics András szerint a Tisza és szatellitjei már megkezdték választási kampányukat Fehérváron – csak egyelőre civilek mögé bújva.

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