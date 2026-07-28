Döglött lóval üzent Magyar Péter, kemény választ kapott Cser-Palkovicstól

Egy Bébic utcai telek miatt meghirdetett lakossági fórum robbantott ki politikai szócsatát Székesfehérváron. Cser-Palkovics András szerint rövid időn belül már a második olyan „álcivil tájékoztató fórumot” szervezik meg a városban, amely hazugságokra vagy félinformációkra épül, valódi célja pedig nem a helyiek tájékoztatása, hanem a politikai hangulatkeltés.

Cser-Palkovics András szrint a Tisza és szatellitjei elindították választási kampányukat (Forrás: Facebook/Cser-Palkovics András)

Cser-Palkovics: Hülyének nézik az embereket

A polgármester szerint a fórum szervezői azt a látszatot próbálják kelteni, hogy egy felháborodott lakóközösség nevében lépnek fel, miközben azt sugallják, hogy az önkormányzat és a polgármester nem tájékoztatja megfelelően az embereket.

Nyilván azért dolgozik az ember napi 12 órát, mert nem érdekli valami”

– jegyezte meg ironikusan Cser-Palkovics András. A városvezető ennél is tovább ment: szerinte a rendezvények valójában az önkormányzat, a körzet képviselője és személyesen ellene irányuló politikai hergelést szolgálják.

Úgy fogalmazott, az álcivil körítés egyrészt azt mutatja, hogy a szervezők hülyének nézik az embereket, másrészt pedig azt, hogy nem merik nyíltan vállalni politikai szándékaikat.

Szerinte egy demokráciában bárki készülhet politikai szerepre vagy indulhat a választáson, ehhez azonban őszintén ki kell mondania, hogy le akarja váltani a jelenlegi városvezetést.