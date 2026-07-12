Magyar Péter már megígérte, most aláírásgyűjtés is indult december 24-ért

„Legyen december 24. munkaszüneti nap! Írd alá te is!” – hirdeti kezdeményezését a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) a Facebookon. Bejegyzésükben arról írtak, több száz ezren dolgoznak Szenteste napján is, és azt szeretnék, hogy 24-e legyen piros napos ünnep.

Magyar Péter már megígérte, most aláírásgyűjtés is indult azért, hogy munkaszüneti nap legyen december 24-e (Fotó: Pexels)

Rámutattak: ez azt jelentené, hogy a dolgozók többségének nem kellene munkába mennie, akiknek pedig mégis dolgozniuk kellene, dupla munkabér járna ezért a napért. Ahhoz, hogy népszavazás indulhasson az ügyben, a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria által jóváhagyott kezdeményezés keretében 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni szeptember közepéig. Ha csak 100 ezer fölötti hitelesített aláírás jön össze, akkor a parlament dönthet, kiírja-e a népszavazást.

Emlékezetes, tavaly decemberben Magyar Péter a választási kampányban megígérte, kormánya 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét, „hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére”. 2024-ben a Jobbik nyújtott be népszavazási kezdeményezést azzal kapcsolatban, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen-e, de a kérést a Kúria elutasította. 2025-ben újra nekifutottak, ekkor a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is átengedte a kezdeményezést.