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közlekedés

Vitézy Dávid szerint a Déli Körvasút az egész ország közlekedését átalakítja

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Újabb fontos szakaszához érkezett a Déli Körvasút építése: a Soroksári út felett már a helyére került az új acélhíd. Vitézy Dávid szerint a fejlesztés gyorsabb, közvetlenebb és kényelmesebb vasúti kapcsolatokat teremt országszerte.
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közlekedésvonatvitézy dávid

A Déli Körvasút az egész ország közlekedését átalakítja – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában, amelyben megmutatta a Soroksári út felett helyére került új acélhidat.

Déli Körvasút
Déli Körvasút: még évekig épül, de már körvonalazódik Budapest új vasúti gerince.
Fotó: Magyar Építők

Újabb mérföldkő a beruházásban

A miniszter kiemelte, hogy úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal villamosokra, HÉV-ekre, metrókra és nem kell bemenniük a fejpályaudvarokra, amik kapacitáshiányosak, emellett kerülő is.

Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv kapcsán tartott sajtótájékoztató, Magyar Péter, Vitézy Dávid, 2026.07.22
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter
Fotó: Origo


Hangsúlyozta, hogy a

 körvasút révén sűríteni lehet az agglomerációból a vasúti közlekedést és több távolsági vonat mehet át Budapesten.

Kitért arra, hogy ha egyszer elkészül a repülőtéri vasút, onnan is lehet majd közvetlen vonat Nyugat-Magyarország és Kelenföld, illetve a Közvágóhíd felé.

Még évekig épül a körvasút

Elmondta, hogy a körvasút jelentősen meg tudja könnyíteni a közlekedést Hatvan, Gyömrő, Gödöllő, Monor, Biatorbágy, Érd, Budaörs, Törökbálint, Pusztaszabolcs és Székesfehérvár felé.

Vitézy Dávid hangoztatta, hogy 

„sok-sok évi munka van még előttünk” mert a népligeti szakasznak a kivitelezési tendere fog majd elindulni a közeljövőben és még legalább négy év mire teljesen elkészül a Déli Körvasút.

Emlékeztetett, hogy a beruházást „körbevette rengeteg közpénzügyi és közbeszerzési kritika, túlárazási gyanú”, amiket érdemes kivizsgálni, ezeket a problémákat el kell tudni választani attól, hogy 

ez egy szükséges, értelmes és hasznos beruházás.

 

 

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