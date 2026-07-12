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tüntetés

Csendes demonstrációt hirdettek hétfő estére, imát mondanak Magyarországért

14 perce
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Csendes demonstrációt hirdetett hétfő estére Skrabski Fruzsina politikai influenszer. Az esemény oka, hogy várhatóan elfogadja az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek egyik legfontosabb pontja, hogy a kihirdetésével megszűnik Sulyok Tamás államfői megbízatása.
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tüntetésSulyok TamásOrszággyűlésSkrabski Fruzsina

„Ha holnap az országgyűlés megszavazza az alaptörvény 17. módosítását, akkor ez a mai az utolsó nap, amelyet egy nagyjából működő demokráciában élünk meg. Páran elhelyezünk néhány mécsest a Parlament lépcsőinél, keresztet formálva belőlük és elmondunk egy imát Magyarországért!” – írta közösségi oldalán Skrabski Fruzsina. A politikai influenszer bejegyzése szerint a demonstrációt a KözTér szervezi. „Nem lesznek beszédek, se semmi extra csak egy kis fény 20:30-tól a sötétségben!” – tette hozzá.

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, hétfőn ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen nagy eséllyel a tiszás többség megszavazza majd az Alaptörvény 17. módosítását. Ennek főbb pontjai:

  • megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,
  • a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,
  • a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,
  • legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,
  • az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,
  • a sarkalatos törvények körének szűkítése

Az Alaptörvény-módosítás nagy port kavart a közéletben. Több fideszes politikus is keményen reagált, egy tüntetést is tartottak múlt hét csütörtökön a Sándor-palotánál, amely a „Stop Önkény!” elnevezést kapta.

 

 

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