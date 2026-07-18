Kitört az árháború, veszélyben a magyar dinnye

Beérett a magyar dinnye, vele együtt azonban ismét megjelentek az értékesítési nehézségek és az árletörő akciók is. Miközben a vásárlók számára vonzónak tűnhetnek a rendkívül alacsony akciós árak, az áruházláncok között kialakuló árháború hosszabb távon a magyar dinnyetermelők megélhetését és az egész ágazat jövőjét veszélyeztetheti – mondta Nagy István az Origónak.

Nagy István a magyar dinnye fogyasztására biztatott, hiszen a hazai klimatikus adottságok különleges ízt kölcsönöznek a termésnek (Forrás: Magyarország Kormánya)

A Penny és a Tesco is mélyen leszállította a dinnye árát

Az áruházláncok akcióba kezdtek:

a Penny kilogrammonként 155 forintos,

a Tesco pedig 159 forintos akciós áron

kínálta a görögdinnyét, ami miatt a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete nyilvánosan tiltakozott. A Világgazdaság szerint a szervezet a FruitVeB-bel és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen korábban arra kérte az üzletláncokat, hogy a magyar főszezonban ne alkalmazzanak a termelési költségeket veszélyeztető mélyakciókat.

Mivel álláspontjuk szerint a Penny és a Tesco nem vette figyelembe a felhívást, tiltakozást és ingyenes dinnyeosztást szerveztek.

A láncok árpolitikája különösen meghatározó, mivel

a hazai dinnyeforgalom 60–65 százaléka a szupermarketekben zajlik.

A piacok, zöldségesek és út menti árusok együttes részesedése 35–40 százalék.

Jó termésből is lehet rossz üzlet

A magyar dinnyetermesztés az elmúlt években jelentős technológiai fejlődésen ment keresztül. A terjedő fóliasátras termesztés meghosszabbította a szezont, az új fajták pedig egyenletesebb minőségű, jobb ízű és tovább eltartható termést biztosítanak.

Jelenleg több mint 1300 gazdálkodó termel görögdinnyét, 310 pedig sárgadinnyét. Számuk egy év alatt 9, illetve 15 százalékkal nőtt. A görögdinnye 3590 hektáros termőterülete lényegében megegyezik a tavalyival, míg a sárgadinnye 707 hektáros területe 62 százalékkal bővült. Nagy István ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy

a görögdinnye termőterülete évtizedes összevetésben csökkent.

Ha a gazdák nem jutnak kiszámítható jövedelemhez, az ágazat térvesztése folytatódhat.

A termelőknek végre össze kell fogniuk

Nagy István szerint a piaci kockázat több értékesítési csatornával és a szezon meghosszabbításával mérsékelhető. A piacok, termelői boltok, helyi üzletek, vendéglátóhelyek és az export együttesen csökkenthetik a gazdák kiszolgáltatottságát. A volt agrárminiszter még egy lehetőséget kiemelt:

A termelőknek is meg kell érteniük és el kell határozniuk végre, hogy összefognak. Igen, kell és kifejezetten érdemes termelői szervezethez csatlakozni.

A közös értékesítés, csomagolás, logisztika és beszerzés erősítheti az alkupozíciót, mérsékelheti a költségeket és megkönnyítheti a támogatások elérését. Szerinte további előrelépést jelenthet a darabolt és hűtött dinnye, a dinnyelé és más, magasabb hozzáadott értékű feldolgozott termékek forgalmazása.