Kitört az árháború, veszélyben a magyar dinnye

Beérett a magyar dinnye, vele együtt azonban ismét megjelentek az értékesítési nehézségek és az árletörő akciók is. Miközben a vásárlók számára vonzónak tűnhetnek a rendkívül alacsony akciós árak, az áruházláncok között kialakuló árháború hosszabb távon a magyar dinnyetermelők megélhetését és az egész ágazat jövőjét veszélyeztetheti – mondta Nagy István az Origónak.
A Penny és a Tesco is mélyen leszállította a dinnye árát
Az áruházláncok akcióba kezdtek:
- a Penny kilogrammonként 155 forintos,
- a Tesco pedig 159 forintos akciós áron
kínálta a görögdinnyét, ami miatt a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete nyilvánosan tiltakozott. A Világgazdaság szerint a szervezet a FruitVeB-bel és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen korábban arra kérte az üzletláncokat, hogy a magyar főszezonban ne alkalmazzanak a termelési költségeket veszélyeztető mélyakciókat.
Mivel álláspontjuk szerint a Penny és a Tesco nem vette figyelembe a felhívást, tiltakozást és ingyenes dinnyeosztást szerveztek.
A láncok árpolitikája különösen meghatározó, mivel
a hazai dinnyeforgalom 60–65 százaléka a szupermarketekben zajlik.
A piacok, zöldségesek és út menti árusok együttes részesedése 35–40 százalék.
Jó termésből is lehet rossz üzlet
A magyar dinnyetermesztés az elmúlt években jelentős technológiai fejlődésen ment keresztül. A terjedő fóliasátras termesztés meghosszabbította a szezont, az új fajták pedig egyenletesebb minőségű, jobb ízű és tovább eltartható termést biztosítanak.
Jelenleg több mint 1300 gazdálkodó termel görögdinnyét, 310 pedig sárgadinnyét. Számuk egy év alatt 9, illetve 15 százalékkal nőtt. A görögdinnye 3590 hektáros termőterülete lényegében megegyezik a tavalyival, míg a sárgadinnye 707 hektáros területe 62 százalékkal bővült. Nagy István ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy
a görögdinnye termőterülete évtizedes összevetésben csökkent.
Ha a gazdák nem jutnak kiszámítható jövedelemhez, az ágazat térvesztése folytatódhat.
A termelőknek végre össze kell fogniuk
Nagy István szerint a piaci kockázat több értékesítési csatornával és a szezon meghosszabbításával mérsékelhető. A piacok, termelői boltok, helyi üzletek, vendéglátóhelyek és az export együttesen csökkenthetik a gazdák kiszolgáltatottságát. A volt agrárminiszter még egy lehetőséget kiemelt:
A termelőknek is meg kell érteniük és el kell határozniuk végre, hogy összefognak. Igen, kell és kifejezetten érdemes termelői szervezethez csatlakozni.
A közös értékesítés, csomagolás, logisztika és beszerzés erősítheti az alkupozíciót, mérsékelheti a költségeket és megkönnyítheti a támogatások elérését. Szerinte további előrelépést jelenthet a darabolt és hűtött dinnye, a dinnyelé és más, magasabb hozzáadott értékű feldolgozott termékek forgalmazása.
Haladéktalan kormányzati intézkedéseket sürget Nagy István
A volt agrárminiszter szerint az összefogás mellett kormányzati lépésekre is szükség van. Sürgette az öntözés, valamint a csomagoló-, válogató- és hűtőkapacitások fejlesztését, a termelői szervezetek erősítését, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítását és új exportpiacok megnyitását.
Nagy István a magyar dinnye fogyasztására is biztatott, hangsúlyozva, hogy
a hazai klimatikus adottságok különleges ízt kölcsönöznek a termésnek.
A magyar dinnye jó minőségű és külföldön is versenyképes, a kérdés azonban az, hogy az árháború közepette meg tudnak-e élni belőle a gazdák.
– Mert akkor nemcsak a dinnye érik be, hanem a jól megérdemelt munka gyümölcse is: a kiszámítható jövedelem – fűzte hozzá Nagy István.