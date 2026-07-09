Ez gyorsan ment: több tiszás is kért már magának diplomata-útlevelet

A diplomata-útlevelek kiadása nem az Orbán-kormányok alatt kezdődött, hanem jóval előbb, s noha a közhiedelemmel ellentétben óriási kivételezéssel nem járt (az országgyűlési képviselőknek például nem is jár mellé diplomáciai mentesség), azért igencsak jól támadható szimbóluma volt az állítólagos visszaéléseknek, amelyekkel nagy csinnadrattával le akar számolni az új kormány – írta a Mandiner azzal kapcsolatban, hogy a HVG kikérte a diplomata-útlevéllel rendelkezők listáját.

Azért van még olyan diplomata-útlevél, aminek a sorsa bizonytalan (Fotó: Wikipedia)

Az előző ciklusban az alábbi pártok képviselői kértek az inkább kényelmi szolgáltatásnak nevezhető utazási okmányból:

a legnagyobb arányban az MSZP-sek, 90 százalékban,

a második volt a Mi Hazánk, ahol a hatból öt képviselő 83 százalékot jelent,

a Fidesz–KDNP politikusai 60 százalék körül, végül

a DK-sok, akiknek a fele igényelt, köztük egyébként Gyurcsány Ferenc is

– írja a lap.

A HVG az új diplomataútlevél-igénylők névsorát is megkapta, eszerint

zömmel tiszások kértek maguknak diplomata-útlevelet a 2026–2030-as ciklus kezdetén.

Van még olyan diplomata-útlevél, aminek a sorsa bizonytalan

A korábbi diplomata-útlevelekből harminc azonban még nem került vissza a Külügyminisztériumhoz, ahogy kellett volna a mandátumok leadása után, köztük egyébként Gyurcsányé sem.