Divinyi Zsombor jogi lépéseket tesz a róla megjelent állítások miatt

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter ismét kínos helyzetbe hozta Forsthoffer Ágnest, ezúttal Divinyi Zsombor kapcsán. Történt ugyanis, hogy Hadházy Ákos visszavonult politikus a közösségi oldalán kifogásolta az új főigazgató kiválasztását az Országgyűlés Hivatalánál. Magyar Péter miniszterelnök a bejegyzés alatt közölte, hogy az Országgyűlés elnöke nem fogja állományba venni Divinyi Zsombort. Az eset különösen azért kínos, mert a köztársasági elnöki feladatokat átmenetileg ellátó házelnök, Forsthoffer Ágnes közös fotót is közzétett Divinyivel július elején, posztjában pedig hosszasan sorolta a érdemeit és a legalkalmasabb jelöltnek nevezte.

Divinyi Zsombor megteszi a jogi lépéseket a róla elhangzott állítások miatt

Fotó: YouTube

Divinyi most Facebook-posztban reagált Hadházy szavaira: közleményében azt írja, Hadházy Ákos bejegyzése "egy névtelen levélen alapul, amelynek állításait a volt képviselő saját szavai szerint sem tudta ellenőrizni, engem pedig a közzététel előtt senki nem keresett meg, a válaszadás lehetőségét senki nem biztosította számomra".

Hangsúlyozza: soha senkinek nem volt a "strómanja", a Boost IT-ben lévő tulajdonrészét piaci áron, saját forrásból szerezte meg, a vállalkozást pedig önállóan irányítja. Közlése szerint a cég közszférához kapcsolódó megbízásait nyílt vagy keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásokban, más piaci szereplőkkel versenyezve nyerte el.

Divinyi Zsombor azt is közölte, hogy állami intézményeknél végzett korábbi vezetői munkájával kapcsolatban nem indult ellene eljárás, az általa felügyelt projekteket pedig szabálytalanság megállapítása nélkül zárták le.

"A rólam közzétett lényegi állítások - hogy stróman lennék, hogy cégemet mások irányítanák, és hogy szabálytalanul jutottunk volna megrendelésekhez - bizonyíthatóan valótlanok, ezért jogi képviselőm útján minden szükséges jogi lépést megteszek az állítások megfogalmazójával szemben" - olvasható a bejegyzésben, hozzátéve: