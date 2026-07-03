Durvul a vita Magyar Péter és Áder János között: a miniszterelnök drónvideót mutatott az államfői rezidenciáról

Péntek estére eszkalálódott a Magyar Péter miniszterelnök és Áder János volt államfő közötti vita. Mint arról az Origo beszámolt, az egész azzal kezdődött, hogy alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását Áder János volt köztársasági elnök. Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón úgy reagált, érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”.

Áder János erre csütörtökön arra szólította fel közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter a vádakra úgy reagált, hogy megosztott egy videót Áder János házáról, amely a törvény alapján jár neki, ahogyan minden korábbi államfőnek is. Az ingatlan emellett állami tulajdon, a korábbi államfő csak használja azt.

Magyar Péter nem bírja elviselni a kritikát (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter személyeskedésbe kezdett Áder Jánossal szemben

Mint korábban megírtuk, Áder János alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás köztársasági elnök és más közjogi méltóságok tervezett elmozdítását, és jogi kritikát fogalmazott meg a kormány terveivel kapcsolatban. Ezt követően Magyar Péter élesen reagált a volt köztársasági elnök szavaira: azt mondta, hogy senkit sem érdekel Áder János véleménye, majd „közpénzhorgásznak” nevezte, és azt állította, hogy évek óta közpénzt lapátol ki. Áder János erre válaszul felszólította a miniszterelnököt, hogy hétfőig mutassa be állításai bizonyítékait, ellenkező esetben kérjen bocsánatot. A szóváltás ezt követően tovább folytatódott: Magyar Péter egy drónvideót is közzétett Áder János rezidenciájáról, miközben a volt köztársasági elnök továbbra is fenntartotta jogi kifogásait a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban.