Átadták az Ecseri úti metróállomás fölötti felújított területet

Átadták a főváros IX. kerületében az Ecseri úti metróállomás fölötti felújított területet, amelynek eddig nem volt neve, azonban mostantól Mester Árpád térnek hívják. A frissen megújult teret a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina, Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter adta át a lakosságnak.
A teret korábban főleg az autós forgalom használta, most azonban gyalogosbarátabb környezet lett kialakítva, 35 százalékkal nőtt a zöldfelületek aránya és több, modern igényeknek megfelelő üzlethelység lett kialakítva. A 6 üzlethelységet magába foglaló 4 pavilon által határolt térre került az egykori Pest-Buda mozi elől az a restaurált és ismét szökőkútként üzemelő fóka szoborcsoport, amelyre a helyiek már ismerhetnek.
A térre került még 16 új pad, 24 kerékpártámasz, 16 kuka, 2 új esőbeálló a buszmegállóhoz és egy nyilvános mosdó. De fejlesztették a tér közvilágítását is, valamint térfigyelőkamerákat is elhelyeztek.
A beruházás mintegy 1,3 milliárd forintba került.
Nincs elég ilyen tér
Vitézy Dávid az átadón tartott beszédében elmondta, hogy az ilyen közterek megújítása nem lokális kérdés, egész Budapest életminősége szempontjából kulcsfontosságú, hogy az emberek tízezrei által használt csomópontok, közterek milyen minőségűek.
Voltak sikeres felújítási projektek, – ilyen volt korábban a Széll Kálmán tér felújítása –, de bőven nincs elég,
azt gondolom, hogy jócskán lenne abban feladatunk, hogy több ilyen sikert tudjunk felmutatni
– hangsúlyozta a miniszer. Hozzáette: egy ilyen felújítás nemcsak az itt élőknek hoz életminőség-javulást, de felértékeli a környező ingatlanokat is.
Vitézy Dávid emlékeztetett: pénteken született döntés arról, hogy Magyarország megkapja a tízmilliárd eurónyi forrást, amiből elindítják a déli körvasút fejlesztésének újabb ütemét, ennek részeként pedig fontos elővárosi vasúti megálló létesül a Népligetnél, bővítve a térség közlekedési kapcsolatrendszerét, ezért regionális és országos érdek is volt a csomópont megújítása.
Megújult a „rossz hangulatú” tér
Karácsony Gergely beszédében örömét fejezte ki, hogy „végre megújult ez a nagyon rossz hangulatú, legkevésbé sem marasztaló” közterület. A főpolgármester kiemelte, hogy ez egy fontos tér, mivel ez a kapuja a József Attila lakótelepnek, amely szerinte Budapest egyik legkellemesebb, leginkább az emberekre szabott lakótelepe, az itt élőknek azonban mégis „méltatlan kaputérségen kellett áthaladniuk” a metróhoz.
A főpolgármester emlékeztetett, hogy a „kerületnek kellett a zsebébe nyúlnia ahhoz, hogy ez a méltatlan helyzet megváltozzon”, ami miatt tiszteletét fejezte ki a kerület polgármesterének. Elmondta: a felújítással kapcsolatban néhányszor „összevesztek”, aztán kibékültek.
Nyilván mi könnyen támogattuk ezt a projektet Vitézy Dávid miniszter úrral, hiszen a kerület büdzséjéből kellett kigazdálkodni az ehhez szükséges összeget
– mondta Karácsony Gergely. Hozzátette: éppen ezért kell nagyrabecsüléssel beszélni a polgármester asszonyról és a csapatról, akik végigvitték a beruházást.
A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy ha együtt tud gondolkodni, működni a kormány, a főváros és a kerületi önkormányzatok, akkor Budapest újabb aranykora következik el.
Közel 50 év után újult meg az Ecseri úti metróállomás fölötti tér
Baranyi Krisztina elmondta: a József Attila-lakótelep egy nyomornegyed helyén, az 1950-es évek végén épült Mester Árpád tervei alapján, és a most felújított, eddig névtelen tér az ő nevét kapta meg. A tér azonban a metrómegálló 1980-as átadása óta változatlan formában állt, és az egyik legrosszabb állapotú, legszomorúbb közterület lett Ferencvárosban – tette hozzá.
A IX. kerület polgármestere ismertette: a 3-as metró rekonstrukciója nem járt együtt a tér felújításával, de az önkormányzat 2021-ben döntött arról, saját forrásból újítja meg a területet. Azonban 2023 végén a kerületi képviselők nagy része úgy döntött mégsem biztosítják a szükséges forrásokat. Az új képviselő-testület 2024-ben úgy döntött végül a felújítás megvalósításáról.
Vártuk már ezt a napot, ugyanis Budapesten nagyon kevés nagy közterületi felújítás van, az elmúlt években alig történt ilyen
– jelentette ki a polgármester.