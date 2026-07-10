Átadták az Ecseri úti metróállomás fölötti felújított területet

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Megújult a „rossz hangulatú” tér

Karácsony Gergely beszédében örömét fejezte ki, hogy „végre megújult ez a nagyon rossz hangulatú, legkevésbé sem marasztaló” közterület. A főpolgármester kiemelte, hogy ez egy fontos tér, mivel ez a kapuja a József Attila lakótelepnek, amely szerinte Budapest egyik legkellemesebb, leginkább az emberekre szabott lakótelepe, az itt élőknek azonban mégis „méltatlan kaputérségen kellett áthaladniuk” a metróhoz.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy a „kerületnek kellett a zsebébe nyúlnia ahhoz, hogy ez a méltatlan helyzet megváltozzon”, ami miatt tiszteletét fejezte ki a kerület polgármesterének. Elmondta: a felújítással kapcsolatban néhányszor „összevesztek”, aztán kibékültek.

Nyilván mi könnyen támogattuk ezt a projektet Vitézy Dávid miniszter úrral, hiszen a kerület büdzséjéből kellett kigazdálkodni az ehhez szükséges összeget

– mondta Karácsony Gergely. Hozzátette: éppen ezért kell nagyrabecsüléssel beszélni a polgármester asszonyról és a csapatról, akik végigvitték a beruházást.

A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy ha együtt tud gondolkodni, működni a kormány, a főváros és a kerületi önkormányzatok, akkor Budapest újabb aranykora következik el.

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Közel 50 év után újult meg az Ecseri úti metróállomás fölötti tér

Baranyi Krisztina elmondta: a József Attila-lakótelep egy nyomornegyed helyén, az 1950-es évek végén épült Mester Árpád tervei alapján, és a most felújított, eddig névtelen tér az ő nevét kapta meg. A tér azonban a metrómegálló 1980-as átadása óta változatlan formában állt, és az egyik legrosszabb állapotú, legszomorúbb közterület lett Ferencvárosban – tette hozzá.

A IX. kerület polgármestere ismertette: a 3-as metró rekonstrukciója nem járt együtt a tér felújításával, de az önkormányzat 2021-ben döntött arról, saját forrásból újítja meg a területet. Azonban 2023 végén a kerületi képviselők nagy része úgy döntött mégsem biztosítják a szükséges forrásokat. Az új képviselő-testület 2024-ben úgy döntött végül a felújítás megvalósításáról.

Vártuk már ezt a napot, ugyanis Budapesten nagyon kevés nagy közterületi felújítás van, az elmúlt években alig történt ilyen

– jelentette ki a polgármester.