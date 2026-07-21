Ki jön Szijjártó helyére, mit mond Orbán Viktor?

Ma eldőlhet, ki lesz a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője és ki kaphatja Szijjártó Péter mandátumát. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója korábban jelezte: a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart. Mint az Origo megírta, a volt külügyminiszter múlt szerdán jelentette be, visszaadja parlamenti mandátumát, és vezető lesz a BYD-nél, az új részlegek külkapcsolataiért és üzletfejlesztéséért fog felelni. Két nappal korábban, hétfőn pedig Gulyás Gergely jelentette be távozását a frakcióvezetői posztról, amit az Alaptörvény 17. módosításának parlamenti megszavazásával indokol. Lapunk korábbi értesülése szerint egyébként Bóka János a legesélyesebb jelölt a frakcióvezetői tisztségre.

Ma ül össze a Fidesz kibővített országos választmánya, ahol két fontos ügyben is dönteni kell: ki lesz a párt parlamenti frakcióvezetője és kinek adják Szijjártó Péter képviselői mandátumát (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője az Origo megkeresésére azt mondta: az esemény a Fidesz megújulása szempontjából fontos pillanat lehet, ugyanis a párt háza táján sok kérdést kell most rendezni. – A régi nagy nevek közül sokan elfáradtak, és már nincs meg bennük az a fajta tűz és lelkesedés, amit például a fiatalabb képviselőkben, akár Szűcs Gáborban látok. Ez nyilván érthető is, hiszen hosszú évek politikai munkája után a jobboldal most egy olyan kihívással szembesült, amely sokakat letaglózhatott – mondta, majd leszögezte:

„egy olyan helyzet alakult ki, amely új gondolkodásmódot és új szemléletet igényel”.

A frakcióvezető-választás kapcsán felidézte, több név is felmerült az elmúlt napokban. Ő személy szerint Bóka János mellett Balla Györgyben is lát fantáziát: szerinte a Magyar Péterrel szembeni parlamenti felszólalása ugyanis érzelmes volt, de még sem vált túlzottan érzelemvezéreltté.

„Átélhető, jó beszédet mondott. Persze egy frakcióvezetőnek nem elég jól beszélnie, komoly szervezői és adminisztratív képességekre is szüksége van, hiszen egy parlamenti frakció vezetése összetett feladat. Ebben viszont szerintem Bóka János az erősebb”

– mondta, majd hozzátette: bármelyikük mellett döntenek, nehéz lenne rossz választást hozni.