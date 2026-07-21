Ki jön Szijjártó helyére, mit mond Orbán Viktor?

Ma eldőlhet, ki lesz a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője és ki kaphatja Szijjártó Péter mandátumát. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója korábban jelezte: a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart. Mint az Origo megírta, a volt külügyminiszter múlt szerdán jelentette be, visszaadja parlamenti mandátumát, és vezető lesz a BYD-nél, az új részlegek külkapcsolataiért és üzletfejlesztéséért fog felelni. Két nappal korábban, hétfőn pedig Gulyás Gergely jelentette be távozását a frakcióvezetői posztról, amit az Alaptörvény 17. módosításának parlamenti megszavazásával indokol. Lapunk korábbi értesülése szerint egyébként Bóka János a legesélyesebb jelölt a frakcióvezetői tisztségre.
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője az Origo megkeresésére azt mondta: az esemény a Fidesz megújulása szempontjából fontos pillanat lehet, ugyanis a párt háza táján sok kérdést kell most rendezni. – A régi nagy nevek közül sokan elfáradtak, és már nincs meg bennük az a fajta tűz és lelkesedés, amit például a fiatalabb képviselőkben, akár Szűcs Gáborban látok. Ez nyilván érthető is, hiszen hosszú évek politikai munkája után a jobboldal most egy olyan kihívással szembesült, amely sokakat letaglózhatott – mondta, majd leszögezte:
„egy olyan helyzet alakult ki, amely új gondolkodásmódot és új szemléletet igényel”.
A frakcióvezető-választás kapcsán felidézte, több név is felmerült az elmúlt napokban. Ő személy szerint Bóka János mellett Balla Györgyben is lát fantáziát: szerinte a Magyar Péterrel szembeni parlamenti felszólalása ugyanis érzelmes volt, de még sem vált túlzottan érzelemvezéreltté.
„Átélhető, jó beszédet mondott. Persze egy frakcióvezetőnek nem elég jól beszélnie, komoly szervezői és adminisztratív képességekre is szüksége van, hiszen egy parlamenti frakció vezetése összetett feladat. Ebben viszont szerintem Bóka János az erősebb”
– mondta, majd hozzátette: bármelyikük mellett döntenek, nehéz lenne rossz választást hozni.
Szerinte az is sokatmondó lesz, hogy Szijjártó Péter megüresedő helyére a párt melyik szárnyából választanak majd embert: a radikálisabb hangvételű, vagy a mérsékeltebb, polgáribb szárnyból. Dornfeld László szerint mindkét irányzat mellett szólnak érvek. Előbbire Szűcs Gábor említette meg példának, aki szerinte parlamenti felszólalásaival sok embert képes megszólítani. Azonban ha a kiemelkedő szakmai munka és a tapasztalat a főbb szempont, akkor szerinte inkább a mérsékelt irányzatból érdemes választani.
Az elemző összességében úgy látja, jelenleg a Fideszben az érzelmi-politikai mozgósítás és a szakmai felkészültség közötti egyensúly megtalálása a legfontosabb kérdés. – Mindkettőre szükség van, ezért kíváncsian várom, hogy Szijjártó Péter utódja végül melyik irányt képviseli majd – jegyezte meg Dornfeld László.
Bárkire is esik a Fidesz választmányának a döntése, meghatározó lesz a párt jövőjére nézve
A választmány kapcsán megkerestük Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét is.
Orbán Viktor mozgásából továbbra is azt látom, hogy még nem döntötte el, hogy a Fidesznek merre tovább
– mondta.
Szerinte a Fidesz akár a radikális, akár mérsékelt szárnyból választ frakcióvezetőt, döntésének komoly politikai üzenete lesz: megmutatja, hogy a párt a radikalizálódás vagy inkább a polgári közép felé akar-e elmozdulni. Szerinte amennyiben Bóka Jánosra esik a választás, az azt jelenti, a Fidesz-frakció nem a szélsőjobb irányába lép tovább. Hozzátette ugyanakkor, a kérdést nem szeretné túldimenzionálni.
Bóka János ugyanis ugyanannak a bukott kormánynak a tagja, amely ezt a súlyos vereséget okozta, vagy amelynek a munkája következtében ez előállt
– emelte ki, hozzátéve: ráadásul éppen azért az európai uniós kapcsolatrendszerért felelt, amely szerinte a bukás egyik fő tényezője volt az Európával való szembefordulás miatt. Ezzel együtt is Bókát egy polgári közép felé húzó politikai szereplőnek gondolja. – Nemcsak azért, mert a pályáját annak idején az MDF-ben kezdte titkársági emberként, hanem mert ő nem az a szélsőséges, a Mi Hazánk felé kacsingató fideszes politikus – tette hozzá.
Kezdődik a 35. Tusványos
Kedden nyitja meg kapuit a 35. Tusványos, hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A rendezvény a Fidesz és a KDNP közösségének a politikai iránytűjeként szolgál, ez a magyar jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelye. Orbán Viktor ott elmondott beszéde mindig hosszú időre meghatározta a közbeszédet: ott beszélt például először az illiberális állam koncepciójáról. Az idei Tusványos azért is különleges, mert a Fidesz elnöke a választási vereség után először tart nyilvános beszédet – szombaton, 10:30-kor –, amelytől a Fidesz és az ellenzék megújulásához várnak iránymutatást. Az Indexnek a szervezők azt mondták: több tiszás minisztert, vezető politikust is meghívtak, azonban a kormánypárt jelezte, senki nem utazik el tőlük Tusnádfürdőre.