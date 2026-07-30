Energia-krízishelyzet jöhet, Magyar Péter szerint önkorlátozásra lesz szükség

Energia-krízishelyzet jöhet hétfőtől – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett: 44 év után először teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet a Duna rekordalacsony vízállása miatt.
Összehangolt lépésekre és önkorlátozásra lesz szükség a súlyosabb következmények elkerüléséhez
– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: mindenkire számítanak.
A miniszterelnök elmondása szerint várhatóan 24-72 órán belül teljesen leáll a Paksi Atomerőmű termelése, ami azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a villamosenergia-felhasználási igény. Ráadásul az előrejelzések szerint a közeljövőben tovább fog csökkenni a Duna vízszintje, ezért rövidtávon nem várható a Paksi Atomerőmű újraindítása – tette hozzá.
Bár még soha nem volt ilyen leállítás, ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet
– hangsúlyozta. Hozzátette: minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
Nem csak az atomerőmű leállítása jelent problémát az energiatermelésben
A paksi leállás mellett problémát jelent, hogy a tegnap műszaki meghibásodás miatt leállt a Duna menti erőmű is, emiatt további 400 megawatt kapacitás esett ki – híva fel a figyelmet Magyar Péter. Majd hozzátette: hogy Kapitány Istvánnal közösen hamarosan tájékozódnak a hibaelhárítás menetéről és a visszakapcsolás várható időpontjáról.
A paksi erőmű teljes leállítása, a Duna menti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet okoznak, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében – jelentette ki.
Egy átlagos nyári estére számított 6000 megawattos fogyasztással szemben az extrém meleg miatt a következő napokban 20 százalékos fogyasztásnövekedéssel lehet számolni a csúcsidőszakban, amely a délután 17 és este 22 óra közötti idősávot jelenti – magyarázta Magyar Péter. Majd hangsúlyozta: jelenleg az országos energiaellátás biztosított, de a következő napokban az eddig nem látott helyzet eddig nem alkalmazott megoldásokat kíván.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy felszólítottak több tucat nagyfeszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, hogy a kritikus idősávban az áramfelhasználásukat önkéntesen csökkentsék. A kormány emellett megkezdte több jogszabály előkészítését is, hogy akár kötelező jelleggel is be tudjon avatkozni egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásával az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében – mondta el.
A kormányfő arról is beszámolt, hogy a következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülnek:
- Mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat és biztosítják a szükséges villamosenergia-importot.
- Ezzel párhuzamosan a nagy ipari fogyasztóktól önkorlátozást kérnek a kritikus órákban.
- A kormányzati épületekben csökkentik a fölösleges energiafelhasználást.
- Valamint azt is várják a lakosságtól, hogy hétfőtől tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjanak el az energiafelhasználás területén.
Magyar Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy van egy előre kidolgozott biztonsági rendszer is, egy úgynevezett rotációs kikapcsolási rend. Ennek alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása, önkéntes leállása és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához.