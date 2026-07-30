Energia-krízishelyzet jöhet, Magyar Péter szerint önkorlátozásra lesz szükség

Energia-krízishelyzet jöhet hétfőtől – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett: 44 év után először teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet a Duna rekordalacsony vízállása miatt.

Energia-krízishelyzet okoz a Paksi Atomerőmű leállítása Fotó: YouTube

Összehangolt lépésekre és önkorlátozásra lesz szükség a súlyosabb következmények elkerüléséhez

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: mindenkire számítanak.

A miniszterelnök elmondása szerint várhatóan 24-72 órán belül teljesen leáll a Paksi Atomerőmű termelése, ami azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a villamosenergia-felhasználási igény. Ráadásul az előrejelzések szerint a közeljövőben tovább fog csökkenni a Duna vízszintje, ezért rövidtávon nem várható a Paksi Atomerőmű újraindítása – tette hozzá.

Bár még soha nem volt ilyen leállítás, ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet

– hangsúlyozta. Hozzátette: minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.

Nem csak az atomerőmű leállítása jelent problémát az energiatermelésben

A paksi leállás mellett problémát jelent, hogy a tegnap műszaki meghibásodás miatt leállt a Duna menti erőmű is, emiatt további 400 megawatt kapacitás esett ki – híva fel a figyelmet Magyar Péter. Majd hozzátette: hogy Kapitány Istvánnal közösen hamarosan tájékozódnak a hibaelhárítás menetéről és a visszakapcsolás várható időpontjáról.

A paksi erőmű teljes leállítása, a Duna menti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet okoznak, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében – jelentette ki.

Egy átlagos nyári estére számított 6000 megawattos fogyasztással szemben az extrém meleg miatt a következő napokban 20 százalékos fogyasztásnövekedéssel lehet számolni a csúcsidőszakban, amely a délután 17 és este 22 óra közötti idősávot jelenti – magyarázta Magyar Péter. Majd hangsúlyozta: jelenleg az országos energiaellátás biztosított, de a következő napokban az eddig nem látott helyzet eddig nem alkalmazott megoldásokat kíván.