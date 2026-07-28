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energiaválság

Súlyos üzenet Oroszországból: brutális energiaválság elé néz Európa

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Európa aggasztóan alacsony gáztartalékokkal készül a télre, miközben az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja miatt drámaian csökkent a világpiacon elérhető LNG mennyisége. Ha Európában és Ázsiában egyszerre csap le a hideg, könyörtelen árverseny robbanhat ki az energiaszállítmányokért, ami súlyos energiaválságba taszíthatja a kontinenst.
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Ismét emelkedésnek indult az európai földgáz ára, ami tovább fokozza az energiaválságtól való félelmeket – számolt be a Világgazdaság. Ez azért különösen aggasztó, mert nyáron általában alacsonyabb energiaárak mellett töltik fel a gáztárolókat, idén azonban a készletek hetek óta csak 54 százalék körül állnak. Az uniós előírás szerint november elejére 80 százalékos töltöttséget kellene elérni.

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Az oroszok a vészharangot kongatják: soha nem látott energiaválság köszönt Európára (Forrás: NurPhoto)

Európa egyre nehezebben jut LNG-hez

Az orosz Izvesztyija elemzése szerint Európa energiaellátását egyszerre több tényező veszélyezteti. 

Norvégia már kapacitásai határán szállít, miközben az őszi karbantartások átmenetileg tovább csökkenthetik a kínálatot.

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja közben a globális LNG-készletek mintegy ötödét kivonta a piacról. Japán, Dél-Korea és Kína ezért az Egyesült Államokból és Afrikából érkező szállítmányokra pályázik, és magasabb árakkal akár az eredetileg Európába tartó hajókat is eltérítheti. Az európai keresletet a nyári hőhullámok is növelik. 

A légkondicionálók magasabb áramfogyasztása, valamint a francia atomerőművek visszafogott termelése miatt egyre több gázt égetnek el áramtermelésre – éppen abból a készletből, amelyre télen lenne szükség.

Már benzinkutak állnak le, miközben Magyar Péterék a piacra mutogatnak

Hideg tél esetén elszállhatnak az energiaárak

Enyhe tél esetén az orosz lap szerint ezer köbméterenként 750–900 dollár között mozoghat a földgáz ára. Az alacsony készletek miatt azonban már egy műszaki hiba, sztrájk vagy szállítási fennakadás is komoly drágulást okozhat.

Ha Európában és Ázsiában egyszerre lesz hideg, a gáz ára akár az 1500 dolláros szintet is átlépheti.

 Ebben az esetben az uniós országoknak korlátozniuk kellhet a fogyasztást: a háztartások és a szociális intézmények elsőbbséget élveznének, míg a legnagyobb vesztes az energiaigényes európai ipar lehet.

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A nemzetközi energiafeszültségek begyűrűztek a magyar benzinkutakra is (Forrás: Unsplash)

Magyarországon már az üzemanyag-ellátásban is komoly gondok vannak

Mint arról lapunk korábban részletesen beszámolt, a nemzetközi energiapiaci feszültségek hatásai Magyarországon is egyre erőteljesebben érzékelhetők. Miközben meredeken emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a kutakon fizetendő árak alig változnak, a piacon emiatt már több szereplő is kényszerlépésekre kényszerült:

  • Envi Group: A kialakult helyzet miatt a dunaújvárosi és székesfehérvári töltőállomásán is felfüggesztette a gázolaj értékesítését.
  • Gas ’N Go: Az újszászi benzinkút beszámolója szerint a hazai beszállítók elsősorban a saját hálózataik ellátására összpontosítanak, ezért csak jelentős többletköltséggel, osztrák importból tudnak dízelt beszerezni.
  • Auchan: Mennyiségi korlátozást vezetett be; töltőállomásain egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 liter gázolajat lehet vásárolni.

A kormány a piaci folyamatokra és az uniós szabályokra hivatkozik, noha továbbra is lennének eszközei a válság enyhítésére. A kérdés inkább az, vállalja-e ezek költségvetési és politikai következményeit. 

Ez egyelőre kétséges, Tanács Zoltán miniszter ugyanis nemrég úgy fogalmazott: a piac dönti el, mennyit fizetnek a magyarok. 

Nem a legmegnyugtatóbb válasz ez annak tudatában, hogy beláthatatlan mértékű energiaválság vár télen Európára.

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