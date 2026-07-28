Súlyos üzenet Oroszországból: brutális energiaválság elé néz Európa

Ismét emelkedésnek indult az európai földgáz ára, ami tovább fokozza az energiaválságtól való félelmeket – számolt be a Világgazdaság. Ez azért különösen aggasztó, mert nyáron általában alacsonyabb energiaárak mellett töltik fel a gáztárolókat, idén azonban a készletek hetek óta csak 54 százalék körül állnak. Az uniós előírás szerint november elejére 80 százalékos töltöttséget kellene elérni.
Európa egyre nehezebben jut LNG-hez
Az orosz Izvesztyija elemzése szerint Európa energiaellátását egyszerre több tényező veszélyezteti.
Norvégia már kapacitásai határán szállít, miközben az őszi karbantartások átmenetileg tovább csökkenthetik a kínálatot.
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja közben a globális LNG-készletek mintegy ötödét kivonta a piacról. Japán, Dél-Korea és Kína ezért az Egyesült Államokból és Afrikából érkező szállítmányokra pályázik, és magasabb árakkal akár az eredetileg Európába tartó hajókat is eltérítheti. Az európai keresletet a nyári hőhullámok is növelik.
A légkondicionálók magasabb áramfogyasztása, valamint a francia atomerőművek visszafogott termelése miatt egyre több gázt égetnek el áramtermelésre – éppen abból a készletből, amelyre télen lenne szükség.
Hideg tél esetén elszállhatnak az energiaárak
Enyhe tél esetén az orosz lap szerint ezer köbméterenként 750–900 dollár között mozoghat a földgáz ára. Az alacsony készletek miatt azonban már egy műszaki hiba, sztrájk vagy szállítási fennakadás is komoly drágulást okozhat.
Ha Európában és Ázsiában egyszerre lesz hideg, a gáz ára akár az 1500 dolláros szintet is átlépheti.
Ebben az esetben az uniós országoknak korlátozniuk kellhet a fogyasztást: a háztartások és a szociális intézmények elsőbbséget élveznének, míg a legnagyobb vesztes az energiaigényes európai ipar lehet.
Magyarországon már az üzemanyag-ellátásban is komoly gondok vannak
Mint arról lapunk korábban részletesen beszámolt, a nemzetközi energiapiaci feszültségek hatásai Magyarországon is egyre erőteljesebben érzékelhetők. Miközben meredeken emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a kutakon fizetendő árak alig változnak, a piacon emiatt már több szereplő is kényszerlépésekre kényszerült:
- Envi Group: A kialakult helyzet miatt a dunaújvárosi és székesfehérvári töltőállomásán is felfüggesztette a gázolaj értékesítését.
- Gas ’N Go: Az újszászi benzinkút beszámolója szerint a hazai beszállítók elsősorban a saját hálózataik ellátására összpontosítanak, ezért csak jelentős többletköltséggel, osztrák importból tudnak dízelt beszerezni.
- Auchan: Mennyiségi korlátozást vezetett be; töltőállomásain egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 liter gázolajat lehet vásárolni.
A kormány a piaci folyamatokra és az uniós szabályokra hivatkozik, noha továbbra is lennének eszközei a válság enyhítésére. A kérdés inkább az, vállalja-e ezek költségvetési és politikai következményeit.
Ez egyelőre kétséges, Tanács Zoltán miniszter ugyanis nemrég úgy fogalmazott: a piac dönti el, mennyit fizetnek a magyarok.
Nem a legmegnyugtatóbb válasz ez annak tudatában, hogy beláthatatlan mértékű energiaválság vár télen Európára.