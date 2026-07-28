Súlyos üzenet Oroszországból: brutális energiaválság elé néz Európa

Ismét emelkedésnek indult az európai földgáz ára, ami tovább fokozza az energiaválságtól való félelmeket – számolt be a Világgazdaság. Ez azért különösen aggasztó, mert nyáron általában alacsonyabb energiaárak mellett töltik fel a gáztárolókat, idén azonban a készletek hetek óta csak 54 százalék körül állnak. Az uniós előírás szerint november elejére 80 százalékos töltöttséget kellene elérni.

Az oroszok a vészharangot kongatják: soha nem látott energiaválság köszönt Európára (Forrás: NurPhoto)

Európa egyre nehezebben jut LNG-hez

Az orosz Izvesztyija elemzése szerint Európa energiaellátását egyszerre több tényező veszélyezteti.

Norvégia már kapacitásai határán szállít, miközben az őszi karbantartások átmenetileg tovább csökkenthetik a kínálatot.

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja közben a globális LNG-készletek mintegy ötödét kivonta a piacról. Japán, Dél-Korea és Kína ezért az Egyesült Államokból és Afrikából érkező szállítmányokra pályázik, és magasabb árakkal akár az eredetileg Európába tartó hajókat is eltérítheti. Az európai keresletet a nyári hőhullámok is növelik.