Magyar Péter és Kapitány István Százhalombattán, majd Pakson is rendkívüli tájékoztatót tart

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Kapitány István pénteken két helyszínen is, miután a Duna alacsony vízállása miatt 44 év után először leállt a Paksi Atomerőmű, valamint műszaki meghibásodás miatt leállt a Dunamenti Erőmű is:

a MOL Dunai Finomítójában 11:00-tól,

a Paksi Atomerőműnél 15:00-tól,

tájékoztatást adnak az ország energiaellátás biztonságáról és a kormány döntéseiről is.

Egyelőre stabil az ország energiaellátása Fotó: schmidtferenc / Facebook/TelePaks - Paksi Hírnök

Magyarország energiaellátása jelenleg stabil

Magyar Péter csütörtökön azt közölte, a Dunamenti Erőműben szerdán, a paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egyidőben állt le az áramtermelés műszaki hiba miatt. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. A meghibásodott blokk újraindítása várhatóan pénteken megkezdődik, vasárnap pedig már teljes kapacitással működhet. A miniszterelnök hozzátette, hogy

Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, ugyanakkor a kapacitáshiányos napszakokban minden szomszédos országtól,

Ukrajnától is importál elektromos áramot az atomerőmű és a Dunamenti Erőmű teljesítménykiesése, valamint a hőség idején jelentősen emelkedő fogyasztói igények miatt.

Hozzátette, a Mavir, mint rendszerirányító kapcsolatban áll Magyarország legnagyobb villamosenergia-felhasználó üzemeivel, ipari létesítményeivel és egyezteti, mekkora önkéntes kapacitáscsökkentést tudnak vállalni a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti fogyasztási időszakban. A korlátozásra kiválasztott fogyasztók között vannak a hazai akkumulátorüzemek, cementgyárak, műtrágya- és egyéb vegyiüzemek, autógyárak és a nyíregyházi LEGO-üzem is - sorolta.

Akár kötelező leállás is lehet a legkritikusabb időszakokban

A miniszterelnök nyomatékosan felszólította a nagyfogyasztókat az elvárt fogyasztáscsökkentésre, valamint jelezte, a kormány előkészíti a jogszabályi hátteret, hogy kötelező leállást is elrendelhessen a legkritikusabb időszakokban.