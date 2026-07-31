Magyar Péter és Kapitány István Százhalombattán, majd Pakson is rendkívüli tájékoztatót tart

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Kapitány István pénteken két helyszínen is, miután a Duna alacsony vízállása miatt 44 év után először leállt a Paksi Atomerőmű, valamint műszaki meghibásodás miatt leállt a Dunamenti Erőmű is:
- a MOL Dunai Finomítójában 11:00-tól,
- a Paksi Atomerőműnél 15:00-tól,
tájékoztatást adnak az ország energiaellátás biztonságáról és a kormány döntéseiről is.
Magyarország energiaellátása jelenleg stabil
Magyar Péter csütörtökön azt közölte, a Dunamenti Erőműben szerdán, a paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egyidőben állt le az áramtermelés műszaki hiba miatt. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. A meghibásodott blokk újraindítása várhatóan pénteken megkezdődik, vasárnap pedig már teljes kapacitással működhet. A miniszterelnök hozzátette, hogy
Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, ugyanakkor a kapacitáshiányos napszakokban minden szomszédos országtól,
Ukrajnától is importál elektromos áramot az atomerőmű és a Dunamenti Erőmű teljesítménykiesése, valamint a hőség idején jelentősen emelkedő fogyasztói igények miatt.
Hozzátette, a Mavir, mint rendszerirányító kapcsolatban áll Magyarország legnagyobb villamosenergia-felhasználó üzemeivel, ipari létesítményeivel és egyezteti, mekkora önkéntes kapacitáscsökkentést tudnak vállalni a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti fogyasztási időszakban. A korlátozásra kiválasztott fogyasztók között vannak a hazai akkumulátorüzemek, cementgyárak, műtrágya- és egyéb vegyiüzemek, autógyárak és a nyíregyházi LEGO-üzem is - sorolta.
Akár kötelező leállás is lehet a legkritikusabb időszakokban
A miniszterelnök nyomatékosan felszólította a nagyfogyasztókat az elvárt fogyasztáscsökkentésre, valamint jelezte, a kormány előkészíti a jogszabályi hátteret, hogy kötelező leállást is elrendelhessen a legkritikusabb időszakokban.
Magyar Péter továbbra is kérik a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között igyekezzenek átütemezni a fogyasztásukat, és lehetőség szerint más időpontokban végezzenek magas áramigényű tevékenységet, különösen elektromosautó-töltést és a légkondicionáló-használatot.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a paksi atomerőmű kényszerű leállása az előzetes számítások szerint az állami költségvetésnek 50 milliárd forint többletköltséget okozhat. Magyar Péter az Orbán-kormányt hibáztatta, véleménye szerint ez teljes egészében elkerülhető lett volna, ha az állami tulajdonú MVM-csoport az előző kormány alatt Magyarország energiabiztonságára és nem hirdetésekre, promóciókra, haveri klubok támogatására költött volna rengeteg közpénzt. A Dunamenti Erőműben elvégezték azt a szivattyúfejlesztést, ami a paksi atomerőmű esetében az előző kormány hanyagsága miatt elmaradt, és ami miatt most Magyarország rendkívül nehéz helyzetbe került a Duna rekordalacsony vízállása idejére - és hozzátette, a rekordalacsony dunai vízállás akár egész augusztusban eltarthat.
Elszabadultak az indulatok a kormány Facebook-oldalán
A Magyarország Kormánya Facebook-oldal szintén közzétette Magyar Péter rendkívüli bejelentkezését a százhalombattai Dunamenti Erőműből. A videó alatt rövid idő alatt rengeteg komment érkezett, melyben a kormány számos intézkedését bírálják, valamint többük szerint a kormány későn reagált a kialakult helyzetre. A kommentelők közül többen bírálták a Tisza-kormány azon döntéseit, hogy lecserélték az MVM, illetve a Paksi Atomerőmű korábbi vezetését is. „Már megint másokat hibáztat, álljon le minden, a szakembereket menesztettétek, tessék itt az eredmény, lesz ez még rosszabb is!” – írta egy hölgy a miniszterelnöknek. „Lehet nem kellett volna az MVM teljes vezetőségét lecserélni a "kőprofikra"!” – szólt hozzá egy férfi.
Nem kellett volna leváltani az atomerőmű vezetőjét ész nélkül! Ide vezet a tiszás amatőrség
– írta egy másik.
A hozzászólások között többen amiatt kritizálták a kabinetet, hogy cselekvés helyett a korábbi kormány felelősségét firtatják.
Lesz olyan videód ahol nem a másikra mutogatsz?”
– szegezték a kérdést a miniszterelnöknek. Egy másik férfi azt írta:
Ahogy megnyerték a választást, egyből mindenhol baj van, és mindenről a Fidesz tehet! Fel sem merül bennük, hogy végighazudták az utolsó két évet? Most, hogy dolgozni kellene, rájöttek, hogy nincs meg a szükséges szakértelem. Ezek után mi következik??? Hát ami a baloldalon szokás volt mindig is: megszorítás itt, lekapcsolás ott, nadrágszíj-meghúzás itt, spórolás ott – addig, amíg ki nem fogynak mindenki pénzéből. Újra tönkrevágják a hazánkat, hogy aztán megint ne legyen elég még 16 év sem a rendbehozatalára. És újraindul a körforgás.”
Hortay Olivér az Origónak csütörtökön arról beszélt, hogy a kialakult helyzet a kormány energiapolitikai felelősségét is felveti, de a szakértő szerint még korai átfogó értékelést adni az új kabinet teljesítményéről. Az elmúlt hónapokban jelentős változtatásokat hajtottak végre az energiaszektorban, a következő napok és hetek kihívásai pedig szerinte előzetesen megmutathatják, hogy ezek a lépések megfelelő irányba mozdították-e el a magyar energiapolitikát.