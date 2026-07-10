Erdogan szokatlan ajándéka több vezetőnek is fejtörést okozott

Míg Magyar Péter büszkén számolt be róla, mit kapott az ankarai NATO-csúcson Erdogan elnöktől, a többi NATO-tagállam vezetője inkább rövid úton megszabadult a furcsa ajándéktól – derül ki Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő összeállításából.

Erdogan ajándékának nem mindenki örült (Forrás: Litván Elnöki Hivatal)

Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök volt az első, aki nyilvánosan említette ezt a különleges ajándékot az ankarai NATO-csúcstalálkozó után. Bár ő nem tudta elvenni, mivel a kézifegyverek tiltottak hazájában a magánszemélyeknél.

A dobozban hat éles lőszer és egy dokumentum is volt, amely mentesítette az ajándékot az exportellenőrzési előírások alól.

Ettől függetlenül sok vezetőnél okozott logisztikai bonyodalmat.

A kanadai kormányfő az éles lőszerek nélkül vitte el a revolvert, de ennek okára nem adtak magyarázatot.

Erdogan üzenetet küldött az ajándékkal

A belga miniszterelnök, Bart De Wever a brüsszeli repülőtér rendőrségének adta át a fegyverét, hogy egy biztonsági széfben helyezzék el.

Vicces mód a belga politikus csak a landolás után nézte meg az ajándékdobozt, és ott szembesült a fegyverrel”

– jegyezte meg Spöttle.

Karol Nawrocki lengyel elnök egyik munkatársa elmondta, hogy az elnök revolvere a varsói repülőtéren vámkezelésre vár, és egy megfelelő helyen fogják tárolni.

A holland és a svéd miniszterelnöki hivatal közölte, hogy az ő revolvereiket a megfelelő ankarai nagykövetségekre szállították. A holland példányt hatástalanítani fogják, míg a svéd a behozatali engedélyhez szükséges papírokra vár. Ursula von der Leyen azt nyilatkozta, hogy az övét egy katonai múzeumnak ajándékozza.António Costa biztonsági csapata lefoglalta a fegyvert ellenőrzésre.

A belga eljárásokat követve Belgiumba fogjuk szállítani, majd a Tanács Főtitkársága által előírt biztonsági követelményeknek megfelelően tároljuk”

– jelezték.

A legérdekesebb Friedrich Merz német kancellár reakciója volt, aki „kiakadt” az ajándékon, és nem is vitte magával, hanem az ankarai német követségen hagyta.

Elemzők szerint Recep Tayyip Erdogan gesztusa egyértelmű üzenet volt. Törökország az elmúlt években jelentős fegyverexportőrré vált, és egyre fontosabb szereplője a nemzetközi hadiiparnak. A genfi Small Arms Survey adatai szerint 2019 és 2024 között az Egyesült Államok és Olaszország mögött a világ harmadik legnagyobb kézifegyver-exportőre volt, csaknem hárommilliárd dollár értékű exportált fegyverrel.