Nem mindegy, hogy mire költi a Tisza-kormány az uniós forrásokat

Gazdaságpolitikai irányváltás van a magyar fejlesztési finanszírozásban. A korábbi nemzeti költségvetési források és a piaci kamatokkal beszerzett távol-keleti és más nemzetközi hitelpiaci források helyett a jövőben erősebb támaszkodás lesz az európai uniós alapokra. Így a magyar fejlesztések finanszírozása lényegesen olcsóbbá válik – mondta az Origónak Lentner Csaba. A közgazdászprofesszor szerint a nemzeti költségvetési forrásokat és a piaci alapon fölvett hiteleket jelentősebb mértékben ki tudjuk váltani az EU-s forrásokkal, így a kamatkiadások mérséklődése is bekövetkezhet.
Hogy mi erre a pénzre 5 évet vártunk, az azt jelenti, hogy ennek a 10 milliárd eurónak a nettó jelenértéke kevesebb, mint 2021-ben lett volna
– figyelmeztetett a közgazdász. Hozzátette: így ezt a pénzt nagyon meg kell becsülni.
A pénz sorával kapcsolatban Lentner Csaba hangsúlyozta, hogy akkor tesz helyesen a kormány, ha az innovációs és a tudásalapú projekteket, fejlesztéseket „erőlteti”, mert ha nem a tudásgazdaságra fordítanának, akkor fennállna az a veszély, hogy Magyarország nem beragad a közepes fejlettség csapdájába, hanem kiesik a közepes fejlettségű országok közül.
A közgazdász ilyen szempontból határesetnek nevezte a közlekedésfejlesztést, mivel szerinte a magyar közlekedési infrastruktúra rossz állapotban van. Rámutatott: ebből a 10 milliárd euróból első körben kezdeni kell valamit az úthálózattal és MÁV-val, azonban utána már mindenképpen innovációs beruházásokra kell költeni.
Tehát Vitézy Dávid ne akarjon mindent közlekedésre fordítani, inkább olyan beruházások kellenek, amelyek a tudástőkét erősítik, mert Magyarország a nemzetközi versenyképességben különben nagyon-nagyon visszaesik
– vélekedett. Hozzátette: azok az országok, amelyek tíz évvel ezelőtt mögöttünk voltak, vagy beértek bennünket, vagy meghaladták a fejlettségi szintünket, mert a felzárkózási ütemük gyorsabb volt.
Éppen ezért a műszaki infrastruktúrára csak annyit szabad az EU-s forrásokból rákölteni, amennyit muszáj az akut problémák áthidalására, a többit azonban kifejezetten olyan struktúrába, egészségügyi műszerezettségbe, kutatásba, innovációba, kis- és középvállalkozások fejlesztésébe, energetikai-hatékonyságjavító fejlesztésbe és hasonlókba kell belefektetni, mert különben baj lehet ebből az egészből – nyomatékosította a közgazdász.
Fontos mibe fekteti a kormány az Európai Uniós forrásokat
Emlékeztetett: most megállapodtak 10 milliárd euróról, aminek része 6,5 milliárd kamatmentes támogatás és van további 3,5 milliárd hitel, aminek alacsony a kamata.
Ilyen forrásokhoz még egyszer nem fogunk tudni hozzáférni
– vélekedett. Majd megjegyezte: a magyar gazdaság jelenleg kimerült állapotban van, mivel az elmúlt években nemzeti központi költségvetési forrásokból finanszírozták a beruházásokat, megelőlegezték az Európai Uniós pénzeket, amelyek pedig 5 évig nem jöttek.
Ha bejön ez a pénz, akkor a magyar gazdaság lélegzethez tud jutni, azonban, ha ezt értelmetlen dolgokra fordítjuk, akkor kiesünk a közepes fejlettségű országok közül
– figyelmeztetett. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy egy tőkeszegény országnak nem csak az a rossz, ha nincsen pénz, az is probléma, ha túl sok van, mert „a sok pénzbe bele lehet fulladni”. Ha nem tudjuk észszerűen, értelmesen ezeket a forrásokat használni, befektetni, akkor baj lesz.
Az elmúlt 16 év egy más gazdasági logika mentén ment. Az a nemzeti szuverenitást helyezte előtérbe, azonban ehhez a szuverenitási harchoz, mint minden harchoz pénz kellett, aminek a közgazdász szerint végére értünk – mondta Lentner Csaba. Majd rámutatott: éppen ezért az EU-s források egy lehetőséget biztosítanak, amit nem olyan beruházásokra kell fordítani, amelyek nem termelnek magas hozzáadott értéket, hanem olyanokra, amelyek a tudástőkét, és ezáltal a magasabb hozzáadott érték előállítást fejlesztik.
A fennmaradt források sorsa is bizonytalan lehet
A közgazdász szerint nem annyira egyértelmű, hogy hazánk megkapja a fennmaradó forrásokat, ugyanis ha „Vitézy belefullad a pénzbe”, ha nem tudja értelmesen elkölteni, vagy az Európai Unió nem fogadja el a benyújtott számlákat, akkor a következő források folyósítása akadozhat.
Végzetes lehet egy beruházásnál, hogyha a további finanszírozást nem kapjuk meg, mert akkor a műszaki létesítménynek állománybevétele el fog maradni – figyelmeztetett. Elmondta: itt főleg arra kell gondolni, hogy ezekkel az építkezésekkel gyorsan kell haladni, hiszen a pénzek felhasználása egy szűk határidőhöz van kötve. Vitézy Dávid azonban még nem beszélt arról, hogy ezekhez kivitelezőkapacitást honnan fognak szerezni. Ugyanis, ha nem sikerül elég „kőművesbrigádot meg vasúti pályaépítőt” előteremteni, akkor a beruházásellenőrök Brüsszelből nem nagyon fogják a következő részleteket automatikusan folyósítani – tette hozzá.
A pénzek folyósításáról egy bizalmi szavazáson döntöttek, azért, hogy megkapjuk ezt a 10 milliárdot, ezért dolgozni kell, tenni kell. Most jött el igazából a munkának az ideje
– hangsúlyozta Lentner Csaba. Majd rámutatott: Vitézy Dávid pengeélen egyensúlyozik.
Az emberek érzékenyek a pénztárcájukra
A Fidesz szerint a kormány a pénzekért cserébe olyan kötelezettséget vállalt, amelyek ellentétesek a magyar emberek érdekeivel, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Ilyen lehet például a személyi jövedelemadó, a nyugdíjak és társasági adókedvezmények csökkentése. Lentner Csaba ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy eddig ilyen drasztikus lépéseket nem tett a kormány.
Azonban azt tanácsolná a közgazdász, hogy ne is nyúljanak hozzá azokhoz az intézkedésekhez, amelyeket a Fidesz-kormány a családok védelme érdekében hozott, mert bár ez a kétharmados felhatalmazás most megjött, de könnyen el is mehet.
Az emberek érzékenyek a saját pénztárcájukra – tette hozzá.
Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, a pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), ami mintegy 10 milliárd euró uniós pénz kifizetését teszi lehetővé hazánk számára. Ez hozzávetőlegesen 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Vitézy Dávid szerint a fennmaradó 6,4 milliárd euró pedig a mai döntésből már egyenesen következik, a következő lépés ezeknek a befagyasztott kohéziós forrásoknak a felszabadítása lesz.
A miniszter arról is beszélt, hogy megközelítőleg kétezermilliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben az uniós forrásokból.