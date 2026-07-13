Nem mindegy, hogy mire költi a Tisza-kormány az uniós forrásokat

Gazdaságpolitikai irányváltás van a magyar fejlesztési finanszírozásban. A korábbi nemzeti költségvetési források és a piaci kamatokkal beszerzett távol-keleti és más nemzetközi hitelpiaci források helyett a jövőben erősebb támaszkodás lesz az európai uniós alapokra. Így a magyar fejlesztések finanszírozása lényegesen olcsóbbá válik – mondta az Origónak Lentner Csaba. A közgazdászprofesszor szerint a nemzeti költségvetési forrásokat és a piaci alapon fölvett hiteleket jelentősebb mértékben ki tudjuk váltani az EU-s forrásokkal, így a kamatkiadások mérséklődése is bekövetkezhet.

Nem mindegy, mire költi az Európai Uniós forrásokat a kormány / Fotó: Mirkó István

Hogy mi erre a pénzre 5 évet vártunk, az azt jelenti, hogy ennek a 10 milliárd eurónak a nettó jelenértéke kevesebb, mint 2021-ben lett volna

– figyelmeztetett a közgazdász. Hozzátette: így ezt a pénzt nagyon meg kell becsülni.

A pénz sorával kapcsolatban Lentner Csaba hangsúlyozta, hogy akkor tesz helyesen a kormány, ha az innovációs és a tudásalapú projekteket, fejlesztéseket „erőlteti”, mert ha nem a tudásgazdaságra fordítanának, akkor fennállna az a veszély, hogy Magyarország nem beragad a közepes fejlettség csapdájába, hanem kiesik a közepes fejlettségű országok közül.

A közgazdász ilyen szempontból határesetnek nevezte a közlekedésfejlesztést, mivel szerinte a magyar közlekedési infrastruktúra rossz állapotban van. Rámutatott: ebből a 10 milliárd euróból első körben kezdeni kell valamit az úthálózattal és MÁV-val, azonban utána már mindenképpen innovációs beruházásokra kell költeni.

Tehát Vitézy Dávid ne akarjon mindent közlekedésre fordítani, inkább olyan beruházások kellenek, amelyek a tudástőkét erősítik, mert Magyarország a nemzetközi versenyképességben különben nagyon-nagyon visszaesik

– vélekedett. Hozzátette: azok az országok, amelyek tíz évvel ezelőtt mögöttünk voltak, vagy beértek bennünket, vagy meghaladták a fejlettségi szintünket, mert a felzárkózási ütemük gyorsabb volt.

Éppen ezért a műszaki infrastruktúrára csak annyit szabad az EU-s forrásokból rákölteni, amennyit muszáj az akut problémák áthidalására, a többit azonban kifejezetten olyan struktúrába, egészségügyi műszerezettségbe, kutatásba, innovációba, kis- és középvállalkozások fejlesztésébe, energetikai-hatékonyságjavító fejlesztésbe és hasonlókba kell belefektetni, mert különben baj lehet ebből az egészből – nyomatékosította a közgazdász.