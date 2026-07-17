Feljelentést tett a kormány a Kréta, a Neptun és a Poszeidon miatt

Feljelentést tesz a kormány a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint százmilliárd forintos, gyanús beszerzései miatt – tájékoztatta az Origót a Miniszterelnökség. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte: ismeretlen tettes ellen, a közpénzek felelős felhasználása és az átláthatóság érdekében fordulnak a hatóságokhoz. Az adatok átvizsgálásakor ugyanis kiderült, 2019 és 2026 között több mint százmilliárd forint értékben születtek szerződések, amelyek jelentős részét érdemi verseny nélkül, egyetlen cégcsoporthoz köthetően kötötték meg.
A monopolizált helyzet miatt a magyar adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn, kiszolgáltatott helyzetbe hozva az intézményeket
– emelték ki.
Célkeresztben a Kréta, a Neptun és a Poszeidon
A Miniszterelnökség szerint a nyílt és tisztességes verseny hiányára utaló, ismétlődő mintázatra derült fény a köznevelésben használt Kréta, a felsőoktatási Neptun, valamint a kormányzati iratkezelést biztosító Ekeidr/Poszeidon esetében. A nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a 2019 és 2026 közötti időszakban összesen 100,8 milliárd forint értékben született 118 darab, egyazon cégcsoporthoz köthető megállapodás.
Ebből 73 milliárd forintot tett ki azoknak a szerződéseknek az értéke, amelyeket versenytárs nélkül, egyedüli nyertesként nyert el a szolgáltató.
A feltárt információk alapján a folyamat ráadásul a kormányváltás előtti hónapokban kirívóan felgyorsult: csak 2026 első négy hónapjában 17,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket, amelyből 13,5 milliárd forintot áprilisban, mindössze öt eljárás keretében ítéltek oda.
A feltételezett visszaélések egy jól körülírható, négy tényezőből álló mechanizmus köré szerveződtek: először egy jogszabály vagy egyedi kormánydöntés kötelezővé tette az adott rendszer használatát, majd a rendszerhez tartozó szerzői jogok és a forráskód egyetlen magánvállalkozás kezében összpontosultak.
Feljelentés ismeretlen tettes ellen
A további beszerzéseknél erre a kizárólagos jogra hivatkozva a versenyeztetés rendre elmaradt, végül pedig ezen kulcsfontosságú döntések jelentős része nem is jelent meg nyilvánosan a Magyar Közlönyben.
Ez a lényegében monopolizált piaci helyzet több mint tíz év alatt alakult ki, a 2015-ös Kréta-indítástól kezdve, egy 2018-as nem publikált miniszteri döntésen és egy 2023-as, 82,5 milliárd forintos keretmegállapodást megalapozó titkos kormányhatározaton át egészen a 2025–2026-os szerződéses dömpingig – fejtették ki.
Bár az időbeli egybeesések és a szerződéses összegek nagysága önmagukban nem bizonyítanak bűncselekményt, a helyzet súlyossága miatt a kormány feljelentést tett
ismeretlen elkövető ellen, és kéri az iratok hivatalból történő beszerzését, valamint a tények nyomozati úton történő tisztázását.
A feljelentésben több büntetőjogi tényállás gyanúját, köztük
- hivatali és közfeladati visszaélést,
- hűtlen kezelést,
- versenyt korlátozó megállapodást,
- költségvetési csalást, valamint
- korrupciós és adatvédelmi bűncselekményeket
is vizsgálandónak tartanak.
„A kormány célja, hogy fellépjen a visszaélések ellen, és a jövőben garantálja a tisztességes piaci versenyt, az átláthatóságot és a közpénzek hatékony felhasználását. Ahol a nyilvánosan elérhető adatok rendszerszintű problémára utaló mintázatot mutatnak, ott kezdeményezzük a szakszerű, hatósági kivizsgálást. A felelősség tisztázása a nyomozó hatóság feladata lesz” – közölte a Miniszterelnökség.