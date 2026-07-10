Öt ügyben tett feljelentést a Miniszterelnökség

A Miniszterelnökség öt ügyben tett feljelentést, miután az előző kormányzat iratainak átvilágítása során olyan ügyeket tárt fel, amelyek a tárca szerint megalapozhatják a hűtlen kezelés, a hivatali visszaélés, illetve más bűncselekmények gyanúját.

A Miniszterelnökség szerint az átvilágítás során összesen 106 milliárd forintnyi feltételezett károkozásra derült fény, ezért öt ügyben feljelentést tettek (Forrás: kormány.hu)

Az öt ügyben összesen mintegy 106 milliárd forintnyi feltételezett károkozás gyanúja merült fel.

Ezeket az ügyeket a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón már ismertette Köböl Anita és Magyar Éva.

Civil szervezetek és médiakövetési szerződések is célkeresztben

Hét civil szervezet összesen több mint 1,52 milliárd forint támogatásban részesült 2021 és 2026 tavasza között. A Miniszterelnökség szerint a szervezetek vezetői, alapítói és képviselői között személyi és gazdasági összefonódások rajzolódtak ki, továbbá mindegyik szervezetben megjelent valamilyen tisztségben a Fidesz–KDNP egyik budapesti egyéni országgyűlési képviselőjelöltje.

Vizsgálat indult a 2020 és 2026 közötti időszakban

az Observer Médiafigyelővel kötött, összesen 30,9 milliárd forint értékű médiakövetési szerződések ügyében is.

A dokumentumok alapján felmerült, hogy az éves díjnövekedés nem állt egyértelmű arányban a szolgáltatás tartalmának változásával.