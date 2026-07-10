Öt ügyben tett feljelentést a Miniszterelnökség

A Miniszterelnökség öt ügyben tett feljelentést, miután az előző kormányzat iratainak átvilágítása során olyan ügyeket tárt fel, amelyek a tárca szerint megalapozhatják a hűtlen kezelés, a hivatali visszaélés, illetve más bűncselekmények gyanúját.
Az öt ügyben összesen mintegy 106 milliárd forintnyi feltételezett károkozás gyanúja merült fel.
Ezeket az ügyeket a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón már ismertette Köböl Anita és Magyar Éva.
Civil szervezetek és médiakövetési szerződések is célkeresztben
Hét civil szervezet összesen több mint 1,52 milliárd forint támogatásban részesült 2021 és 2026 tavasza között. A Miniszterelnökség szerint a szervezetek vezetői, alapítói és képviselői között személyi és gazdasági összefonódások rajzolódtak ki, továbbá mindegyik szervezetben megjelent valamilyen tisztségben a Fidesz–KDNP egyik budapesti egyéni országgyűlési képviselőjelöltje.
Vizsgálat indult a 2020 és 2026 közötti időszakban
az Observer Médiafigyelővel kötött, összesen 30,9 milliárd forint értékű médiakövetési szerződések ügyében is.
A dokumentumok alapján felmerült, hogy az éves díjnövekedés nem állt egyértelmű arányban a szolgáltatás tartalmának változásával.
Titokzatos fekete kapucnis férfi
A Miniszterelnökség azt is közölte, hogy az átvilágítás során olyan dokumentum került elő, amelyben
a Fidesz kijelölt kapcsolattartójaként, fidesz.hu végződésű e-mail-címmel szerepel egy férfinak a neve, aki Orbán Viktor korábbi országjáró fórumain fekete kapucnis ruhában lépett fel a tiltakozókkal szemben.
Ez felveti a történtek mögött meghúzódó pártszervezeti érdek lehetőségét. A feltárt iratokat garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban feljelentés-kiegészítésként megküldték az illetékes hatóságnak.
Adattörlő szolgáltatás és egyházi támogatások miatt is feljelentés született
A Véglegestörlés.hu adattörlő szolgáltatással kapcsolatban mintegy negyvenmilliárd forintot fizettek ki 15 millió adattörlő kódra. A Miniszterelnökség szerint a feltárt dokumentumok alapján
felmerül a gyanú, hogy egyes kifizetések mögött nem állt tényleges adattörlési tevékenység.
Az átvilágítás során szabálytalanságokat tártak fel a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusánál is. A legfeljebb kétezer követővel rendelkező egyházi közösség az elmúlt években 34,3 milliárd forint támogatást kapott, miközben a beruházásokhoz kapcsolódó dokumentáció több ponton hiányos, ellentmondásos és átláthatatlan. Mindez költségvetési csalás, hivatali visszaélés és más bűncselekmények gyanúját is felveti.
A Miniszterelnökség közölte: az átvilágítás során feltárt valamennyi ügyben megtették a szükséges feljelentéseket.