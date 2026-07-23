Tizenöt éve nem jelentkeztek ennyien egyetemre – ma eldől a felvételizők sorsa

Tizenöt éve nem jelentkeztek annyian a magyar felsőoktatásba, mint az idei általános felvételi eljárásban.

Idén 140 ezer diák izgulhat az egyetemi vagy főiskolai felvételije miatt (Forrás: Facebook/ Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar)

Összesen 140 427-en adták be jelentkezésüket, míg tavaly 129 730-an próbáltak bekerülni valamelyik egyetemre vagy főiskolára.

A több mint tízezres növekedés miatt minden eddiginél nagyobb várakozás előzi meg a július 23-i ponthatárhirdetést.

A háttérben még zajlik a pontszámok véglegesítése

A jelentkezők július 9-ig módosíthatták a megjelölt szakok sorrendjét, vonhatták vissza jelentkezéseiket, illetve pótolhatták a hiányzó dokumentumokat. Bizonyos külföldön szerzett okleveleket és bizonyítványokat azonban későbbi határidővel is fel lehetett tölteni, ezért a háttérben továbbra is zajlik az adatok feldolgozása.

Az Oktatási Hivatal és a felsőoktatási intézmények százezres nagyságrendben ellenőrzik a benyújtott dokumentumokat, a közhiteles nyilvántartásokból érkező adatokat, valamint folyamatosan rögzítik az intézményi pontokat és a vizsgaeredményeket. Emiatt egyes jelentkezőknek még változhat az E-felvételiben megjelenő összpontszámuk.

A ponthatárokat nem előre rögzítik: azokat az adott képzésre jelentkezők száma és eredményei, valamint a szak felvételi kapacitása együttesen határozza meg.