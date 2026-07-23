Tizenöt éve nem jelentkeztek ennyien egyetemre – ma eldől a felvételizők sorsa

Tizenöt éve nem jelentkeztek annyian a magyar felsőoktatásba, mint az idei általános felvételi eljárásban.
Összesen 140 427-en adták be jelentkezésüket, míg tavaly 129 730-an próbáltak bekerülni valamelyik egyetemre vagy főiskolára.
A több mint tízezres növekedés miatt minden eddiginél nagyobb várakozás előzi meg a július 23-i ponthatárhirdetést.
A háttérben még zajlik a pontszámok véglegesítése
A jelentkezők július 9-ig módosíthatták a megjelölt szakok sorrendjét, vonhatták vissza jelentkezéseiket, illetve pótolhatták a hiányzó dokumentumokat. Bizonyos külföldön szerzett okleveleket és bizonyítványokat azonban későbbi határidővel is fel lehetett tölteni, ezért a háttérben továbbra is zajlik az adatok feldolgozása.
Az Oktatási Hivatal és a felsőoktatási intézmények százezres nagyságrendben ellenőrzik a benyújtott dokumentumokat, a közhiteles nyilvántartásokból érkező adatokat, valamint folyamatosan rögzítik az intézményi pontokat és a vizsgaeredményeket. Emiatt egyes jelentkezőknek még változhat az E-felvételiben megjelenő összpontszámuk.
A ponthatárokat nem előre rögzítik: azokat az adott képzésre jelentkezők száma és eredményei, valamint a szak felvételi kapacitása együttesen határozza meg.
Idén várhatóan a gazdasági, az orvosi, a műszaki és az informatikai képzéseken lehet különösen kiélezett a verseny.
Egyes szakokra akár száz pont is elegendő lehet
Miközben a legnépszerűbb képzéseken magas ponthatárokra lehet számítani, a tavalyi adatok alapján akadnak olyan szakok is, amelyekre száz pont körüli eredménnyel be lehetett kerülni.
Erre azért van lehetőség, mert már nem létezik egységes, központilag meghatározott minimumponthatár. A pontszámítás rendszere nem változott tavalyhoz képest:
Legfeljebb 500 pontot lehet szerezni, amelyből 200 pontot a tanulmányi eredmények, 200-at az érettségi eredmények, további százat pedig az intézményi pontok adhatnak.
Az Eduline számítása szerint az a jelentkező, aki középiskolában mindenből kettest kapott, kizárólag középszintű érettségit tett, minden vizsgáján a ketteshez szükséges 25 százalékot érte el, és intézményi pontot sem szerzett, összesen 99 ponttal rendelkezhet. Ez tavaly csaknem elegendő volt néhány levelező, önköltséges képzéshez. Az Index szerint ezek a legalacsonyabb ponthatárok:
- Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem, kereskedelem és marketing: 100 pont
- Gál Ferenc Egyetem, szociális munka: 102 pont
- Tomori Pál Főiskola, gazdálkodási és menedzsment: 104 pont
- Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem, gazdálkodási és menedzsment: 116 pont
- Gál Ferenc Egyetem, gazdálkodási és menedzsment: 116 pont
Este nyolckor érkezhetnek az első felvételi eredmények
A 2026 szeptemberében induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este nyolc órától teszik közzé a Felvi.hu oldalán.
A ponthatárhirdetést követően átmenetileg kizárólag ezek lesznek elérhetők a honlapon, azok pedig, akik korábban megadták mobilszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről. Egy jelentkező csak egyetlen helyre nyerhet felvételt: a saját sorrendjében szereplő első olyan képzésre, amelynél pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt. A felsőoktatási intézmény ezt követően öt munkanapon belül megküldi a felvételi döntést, a besorolási határozat pedig legkésőbb július 31-ig bekerül az E-felvételi rendszerébe.
Tizenkét helyszínen várják közösen a ponthatárokat
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az Oktatási Hivatal, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az ELTE Lágymányosi Campusán rendezi meg a központi Pont Ott Partit.
A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését csütörtökön 20 órakor Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár és Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese indítja el.
A szervezők már délutántól a felsőoktatásban rejlő lehetőségeket bemutató programokkal, könnyűzenei előadókkal és az intézmények információs pultjaival várják a közönséget. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A budapesti központi esemény mellett további 11 hivatalos ponthatárvárót rendeznek.
Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is közösen követhetik a felvételizők az eredmények kihirdetését.
Csütörtök este így országszerte egyszerre ér véget a több mint 140 ezer jelentkező hónapok óta tartó várakozása.