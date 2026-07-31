Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
bóka jános

Fidesz: A kormány felkészülhetett volna a jelenlegi helyzetre, de nem tette

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Tisza-kormány feladata az lett volna, hogy a jelenlegi helyzetet előre lássa, és felkészüljön rá, de nem ezt tették. A kormánytól valódi és kompetens kormányzást várunk – reagált Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli tájékoztatójára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bóka jánosfideszMagyar Péter

Mint arról az Origo beszámolt, rendkívül tájékoztatót tartott Magyar Péter kormányfő, ahol közölte: soha nem volt olyan nehéz energetikai helyzetben Magyarország, mint most, ráadásul még csak a nehézségek elején járunk. Magyar Péter úgy fogalmazott: mindenki jobban jár, ha önként csökkenti a fogyasztását. – A Tisza-kormány feladata az lett volna, hogy a jelenlegi helyzetet előre lássa, és felkészüljön rá. Nem ezt tették. Magyarország energiabiztonsága nemzeti ügy. Mindenkinek feladata és felelőssége van. A kormánytól valódi és kompetens kormányzást várunk – reagált Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője – Fotó: Fischer Zoltán

Mint mondta, Magyarország rendelkezik közép- és hosszútávú időjárási és vízállás-előrejelzésekkel. Azt hosszú hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul, és a jelenlegi helyzet bekövetkezik. A Tisza-kormánynak az lett volna a feladata, hogy ezt előre lássa és erre felkészüljön, de nem ezt tette. Ezért amit most látunk, az a kapkodás, felkészületlenség, alkalmatlanság. A Tisza-kormány ahelyett, hogy valóban kormányzott volna, Facebook-kormányzást folytatott, politikai showműsort rendezett, a Hungaroringre kárt, felszámolta a demokráciát és a jogállamiságot. Tette ezt, miközben pontosan lehetett tudni, hogy a baj közeleg. 

Bóka János felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul hagyjon fel a Facebook-kormányzással és kezdje el a valódi kormányzást, hozza meg a szükséges intézkedéseket. Az nem lehet, hogy az inkompetenciájuk árát a magyar emberek fizessék meg. Mi, ahogy eddig is, a magyar családok mellett állunk, a magyar családok számíthatnak a Fideszre. 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!