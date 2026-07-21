Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fidesz: ellenállási nyilatkozatot adtak ki

A Fidesz által közzétett nyilatkozat szerint Magyarország 1990-ben, a szabad választások után teremtette meg a demokratikus jogállam alapjait, majd az Alaptörvény 2011-es elfogadásával lezárult a rendszerváltás átmeneti időszaka.

Fidesz: ellenállási nyilatkozatot tett a párt a Tisza Párt rendszerével szemben

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz állítása szerint a 2026-os választások után a Tisza Párt megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét, és az Alaptörvény 17. módosításával megszüntette a demokratikus jogállami kereteket.

A dokumentumban azt írták, hogy a választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, valamint eltávolították a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét. A párt szerint ezzel sérült a hatalmi ágak elválasztása, és megszűntek a demokratikus fékek és ellensúlyok.

A Fidesz úgy fogalmazott, hogy az új politikai rendszer „illegitim”, mert szerintük az Alaptörvény megsértésével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása.

A párt minden békés eszközt felhasználna

A nyilatkozat szerint a Fidesz nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában, és közölte, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása után felülvizsgálja majd az új rendszer döntéseit.

A párt azt is jelezte, hogy a parlamenten belül és azon kívül is fellép az általa önkényuralminak nevezett rendszerrel szemben.

A közlemény szerint a Fidesz célja a demokratikus jogállam helyreállítása, valamint azok támogatása, akik szerintük a szabadság és a demokratikus berendezkedés mellett állnak ki.

A dokumentumban azt írták, hogy nyilvántartják a Tisza-kormány által szerintük elkövetett jogsértéseket, és a jogállam visszaállítása után jóvátételt biztosítanának az érintetteknek.

A párt végül arra szólította fel támogatóit, hogy minél többen emeljék fel hangjukat a szerintük kialakult helyzettel szemben, mert álláspontjuk szerint így hamarabb visszatérhet a „békés, biztonságos és szabad magyar élet”.