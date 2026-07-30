Több képviselőjét is lecserélheti még idén a Fidesz

Jelentős személyi átalakítás kezdődhet a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjában: év végéig a frakció tagjainak akár 10–15 százaléka is kicserélődhet – írja a HVG. Az új politikusokat a lap szerint elsősorban a következő években kiemelt jelentőségűnek tartott gazdaságpolitikai és energetikai területekről választhatják ki.

Az év végéig a Fidesz-frakció 10–15 százaléka is kicserélődhet (Fotó: Ladóczki Balázs)

Aktív szakemberekkel erősítenék a frakciót

Az új képviselők személyéről egyelőre nem született végleges döntés, a párt azonban olyan szakértőket keres, akik saját területükön már bizonyítottak, politikailag aktívak, és hitelesen tudják képviselni a Fidesz megújulását. A lap forrásai szerint olyan embereket szeretnének bemutatni, akik „életkorban, karakterben és kommunikációban is a megújulást tudják mutatni”.

A hangsúly várhatóan a gazdaságpolitikai és energetikai tapasztalaton lesz,

mivel a Fideszben arra számítanak, hogy ezek a kérdések határozzák meg leginkább Magyarország következő éveit.

Gulyás Gergely korábbi frakcióvezető várhatóan a képviselőcsoport tagja marad, és továbbra is aktív szerepet vállal a politikai közösség életében.

Bóka János frakcióvezető a következő hetekben valamennyi képviselővel személyesen egyeztet arról, hogyan képzelik el politikai pályájuk folytatását.

A beszélgetéseken a kevésbé aktív képviselők esetében arra is kitérhetnek, hogy élethelyzetük és egyéb elfoglaltságaik mellett képesek-e továbbra is ellátni a parlamenti munkával járó feladatokat. Az új frakciótagokról az elnökség ajánlása alapján az országos választmány dönthet.