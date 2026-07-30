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Fidesz

Több képviselőjét is lecserélheti még idén a Fidesz

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A legnagyobb ellenzéki párt frakciójának 10–15 százaléka is kicserélődhet, az új képviselők elsősorban gazdaságpolitikai és energetikai területről érkezhetnek. Lapinformáció szerint a Fidesz olyan aktív szakembereket keres, akik életkorukkal, karakterükkel és kommunikációjukkal is képesek megjeleníteni a megújulást.
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FideszFidesz-frakcióTisza PártOrbán ViktorgazdaságszemélycsereBóka Jánosenergetika

Jelentős személyi átalakítás kezdődhet a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjában: év végéig a frakció tagjainak akár 10–15 százaléka is kicserélődhet – írja a HVG. Az új politikusokat a lap szerint elsősorban a következő években kiemelt jelentőségűnek tartott gazdaságpolitikai és energetikai területekről választhatják ki.

Fidesz
Az év végéig a Fidesz-frakció 10–15 százaléka is kicserélődhet (Fotó: Ladóczki Balázs)

Aktív szakemberekkel erősítenék a frakciót

Az új képviselők személyéről egyelőre nem született végleges döntés, a párt azonban olyan szakértőket keres, akik saját területükön már bizonyítottak, politikailag aktívak, és hitelesen tudják képviselni a Fidesz megújulását. A lap forrásai szerint olyan embereket szeretnének bemutatni, akik „életkorban, karakterben és kommunikációban is a megújulást tudják mutatni”.

A hangsúly várhatóan a gazdaságpolitikai és energetikai tapasztalaton lesz,

mivel a Fideszben arra számítanak, hogy ezek a kérdések határozzák meg leginkább Magyarország következő éveit.

Gulyás Gergely korábbi frakcióvezető várhatóan a képviselőcsoport tagja marad, és továbbra is aktív szerepet vállal a politikai közösség életében.

Bóka János frakcióvezető a következő hetekben valamennyi képviselővel személyesen egyeztet arról, hogyan képzelik el politikai pályájuk folytatását.

A beszélgetéseken a kevésbé aktív képviselők esetében arra is kitérhetnek, hogy élethelyzetük és egyéb elfoglaltságaik mellett képesek-e továbbra is ellátni a parlamenti munkával járó feladatokat. Az új frakciótagokról az elnökség ajánlása alapján az országos választmány dönthet.

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Új ellenzéki stratégiára készül a Fidesz

A pártban úgy látják, hogy a Tisza továbbra is kampányüzemmódban működik, miközben a kormányzati teljesítmény valódi próbatétele csak később érkezhet el. A fideszes várakozások szerint jövő tavasszal jelentkezhetnek olyan gazdasági és politikai nehézségek, amelyek érdemben átrendezhetik az erőviszonyokat.

A Fidesz-frakció a tervek szerint gazdaságilag és stratégiailag is önállóan működik majd. Bóka János és Orbán Viktor között egyetértés alakult ki abban, hogy a frakcióvezetői tisztségnek csak akkor van valódi súlya, ha a képviselőcsoportot érintő döntések ténylegesen a frakcióban születnek meg.

A pártban az alkotmányellenesnek tartott kormányzati lépésekhez nem kívánnak segítséget nyújtani. Így például nem működnének közre a szerintük jogellenesen eltávolított tisztségviselők utódainak megválasztásában, ugyanakkor bizonyos intézményekbe, köztük a Médiatanácsba továbbra is delegálnának tagokat.

A belső álláspont szerint a Tisza-kormánnyal szembeni fellépésben „a lázadás, a passzív ellenállás és a kollaboráció” megfelelő arányát kell megtalálni.

 Egyes ügyekben a Mi Hazánkkal való együttműködést sem zárják ki, miközben érdemi külföldi segítségre nem számítanak, ezért a nemzetközi témák kommunikációját is újragondolhatják.

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