Fordulat jöhet a Fidesz-frakció élén, jövő héten ül össze a választmány

A Fidesz országos választmánya jövő heti ülésén tárgyalja a frakciójával kapcsolatos személyi döntéseket – közölte a párt kommunikációs igazgatója, miután lemondott mandátumáról Szijjártó Péter képviselő. Havasi Bertalan megerősítette, hogy a kibővített országos testület július 21-én ülésezik, és várhatóan még aznap közös konzultációra kerül sor a parlamenti csoporttal. Valószínűleg a csoporttal kapcsolatos személyi döntéseket is megvitatják – tette hozzá.

Fordulat jöhet a Fidesz-frakció élén, Havasi Bertalan bejelentette: jövő héten ül össze a választmány (Fotó: Polyák Attila)

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor, a Fidesz vezetője és volt miniszterelnök tudott-e Szijjártó Péter lemondásáról, Havasi azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett egymással.

Ki vezetheti a Fidesz frakcióját?

Mint arról az Origo beszámolt, a volt külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy visszaadja parlamenti mandátumát, és állást vállal a BYD-nél, ahol az új részlegek külkapcsolataiért és üzletfejlesztéséért lesz felelős. Távozása Gulyás Gergely hétfői lemondása után történt, aki az Alaptörvény 17. módosításának parlamenti megszavazásával indokolta távozását. Emlékezetes,

a bejelentés után azonnal elindult a találgatás: ki lesz Gulyás Gergely utódja, ki lehet a legalkalmasabb a Fidesz-frakció élére?

Több név is felmerült, Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai igazgatója például Szűcs Gábor képviselőt tartotta lehetséges utódnak, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesznek egy polgári, középre húzó politikust kellene választani. Példának Bóka János képviselőt említette, aki a fiatalabb generációt képviseli, európai szinten is ismert politikus, és parlamenti frakcióvezetőként még nem próbálhatta ki magát. Úgy tűnik, a baloldali politológus meglátásai egybeeshetnek a Fidesznél kirajzolódó iránnyal.

Lapunk kedden ugyanis arról értesült, Bóka János a legesélyesebb jelölt Gulyás Gergely helyére. Megkerestük Deák Dánielt, ő hogy látja: miért az egykori európai ügyekért felelős miniszterről gondolhatják úgy, hogy ő a legalkalmasabb a Fidesz-frakció élére?

Higgadt, jogászi habitusú politikus, aki kimérten, de határozottan válaszol. Hasonló karakter volt korábban Navracsics Tibor is frakcióvezetőként

– jellemezte Bóka Jánost az elemző.