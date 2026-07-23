Megszűnik a Fidesz frakciója Óbudán

A III. kerületi önkormányzat pénzügyi és tulajdonosi bizottságának ülésén Kozma János és Malinás Sándor képviselők bejelentették, hogy kilépnek pártjuk képviselőcsoportjából. Az óbudai Fidesz-frakció létszáma így a szükséges három fő alá csökkent, ezzel pedig elsőként itt szűnik meg a párt frakciója Budapest kerületei közül – számolt be közösségi oldalán Kiss László polgármester.

Megszűnik az óbudai Fidesz-frakció (Forrás: Wikipedia)

Megszűnik a Fidesz-frakció, a polgármester új korszakot lát

A baloldali városvezető szerint az érintettek nem adtak bővebb magyarázatot távozásukra, ugyanakkor megragadta az alkalmat, hogy új korszakot hirdessen a kerület vezetésében. Kiss László közölte: ő továbbra is hisz egy pártpolitikától mentes kerületvezetésben, ehhez pedig egy lépéssel közelebb kerültek a helyi Fidesz-frakció megszűnésével.

Magam elkötelezett vagyok abban, hogy pártsemlegesen, kizárólag a kerület érdekeit szem előtt tartva működjek együtt mindenkivel, így a két új független képviselőtől is azt kérem, hogy kerületünk érdekein kívül semmi más se számítson

– fogalmazott bejegyzésében a politikus.

Mint ismeretes, Kiss László korábban előzetes letartóztatásban volt, miután 2024-ben korrupcióval gyanúsították meg. Végül kilenc hónap előzetes letartóztatás után vádemelés nélkül kiengedték. Idén tavasszal azonban újra megvádolták egy másik ügyben, ekkor azonban nem vették őrizetbe. A polgármester mind a két eljárást politikai koncepciós pernek nevezte.